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Spazio Rinviato il test in volo della nuova Starship di Musk

SDA

22.5.2026 - 07:53

Un nuovo tentativo verrà effettuato oggi.
Un nuovo tentativo verrà effettuato oggi.
Keystone

È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo previsto per questa notte della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda di Elon Musk intende utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.

Keystone-SDA

22.05.2026, 07:53

Nella base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio, dopo essere stato fermato per tre volte e dopo il rinvio di un'ora. Un nuovo tentativo, ha detto SpaceX, verrà effettuato oggi.

Si tratta di un test molto importante per SpaceX, che punta a sbarcare in borsa, sul listino del Nasdaq, il 12 giugno, nell'ambito della più grande IPO di tutti i tempi. «Gli ingegneri non hanno fatto in tempo a risolvere dei problemi dell'ultimo minuto», ha affermato il portavoce Dan Huot, senza fornire dettagli sugli intoppi in questione.

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