Ripartono le ricerche dell'aereo scomparso 11 anni fa nell'Oceano Indiano: ecco cosa si sa

La scomparsa dell'MH370 è uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione. sda

Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines riprenderanno alla fine di dicembre, ha annunciato il Ministero dei Trasporti malese, a più di 11 anni dalla scomparsa dell'aereo che avrebbe dovuto volare da Kuala Lumpur a Pechino.

Keystone-ATS Barman Nicolas

Hai fretta? blue News riassume per te La Malesia riprenderà le ricerche del volo MH370 il 30 dicembre 2025, con la società Ocean Infinity.

Le nuove operazioni esploreranno una zona di 15.000 km² nell’Oceano Indiano e saranno pagate solo in caso di ritrovamento.

Le famiglie delle 239 vittime chiedono ancora risposte dopo anni di indagini inconcludenti. Mostra di più

Una svolta inattesa potrebbe presto illuminare uno dei più grandi misteri dell’aviazione. «La ricerca in alto mare del relitto del volo MH370 della Malaysia Airlines riprenderà il 30 dicembre 2025», si legge in un comunicato del Ministero dei trasporti malese.

La società britannica di esplorazione marina Ocean Infinity condurrà le operazioni «in un'area mirata che si ritiene abbia la massima probabilità di localizzare l'aereo», ha dichiarato il Ministero.

Anni di ricerche senza successo

Il Boeing 777 è scomparso dagli schermi radar l'8 marzo 2014, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. A bordo c'erano 239 persone, di cui 153 cinesi, circa 40 malesi e passeggeri di altre 13 nazionalità, tra cui quattro francesi, australiani, indiani, americani e olandesi.

Nonostante le ricerche intraprese nell'Oceano Indiano dopo il disastro, considerato uno dei peggiori nella storia dell'aviazione, l'aereo non è mai stato ritrovato. L'Australia aveva profuso sforzi fino al gennaio del 2017, prima di abbandonare la missione.

La stessa Ocean Infinity, società specializzata in robotica marina, aveva già tentato di trovare l'aereo nel 2018, senza successo.

Contratto da 70 milioni di dollari

Il 13 dicembre, il governo malese ha «accettato in linea di principio la proposta di Ocean Infinity» di continuare le indagini «in una nuova area stimata in 15.000 chilometri quadrati nell'Oceano Indiano meridionale».

Il contratto tra il governo e Ocean Infinity ha un valore di 70 milioni di dollari, ma la somma sarà pagata solo se la compagnia troverà l'aereo secondo i termini dell'accordo di 18 mesi.

Le famiglie dei passeggeri chiedono risposte

La scomparsa del Boeing è stata a lungo oggetto di numerose teorie, tra cui quella che suggerisce un atto deliberato del pilota Zaharie Ahmad Shah, un professionista esperto che all'epoca aveva 53 anni.

Un rapporto di 495 pagine reso pubblico nel 2018 ha evidenziato le carenze del controllo del traffico aereo e ha rilevato che la traiettoria dell'aereo era stata alterata manualmente. Il documento non conteneva conclusioni definitive, ma gli investigatori si rifiutavano di escludere la possibilità che qualcuno diverso dai piloti abbia dirottato l'aereo.

I parenti dei passeggeri scomparsi continuano a chiedere risposte alle autorità malesi. A marzo, le famiglie dei cittadini cinesi che erano a bordo si sono riunite a Pechino davanti agli uffici governativi e all'ambasciata malese.