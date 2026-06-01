Il lavori di disinfezione della nave Hondius, che ora ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione. Keystone

La nave da crociera battente bandiera olandese, al centro dell'epidemia di hantavirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta DutchNews.

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La MV Hondius è stata trattenuta in porto per ulteriori operazioni di pulizia dopo che l'ultimo membro dell'equipaggio è sbarcato la scorsa settimana (la maggior parte dei 147 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo era stata evacuata da Tenerife all'inizio di maggio).

I quattro giorni di operazioni di pulizia degli otto ponti della nave sono stati affidati a esperti di biosicurezza che indossavano dispositivi di protezione individuale, utilizzando perossido di idrogeno (noto anche come 'acqua ossigenata') e vapore ad alta temperatura. La nave è stata inoltre dichiarata priva di roditori dagli esperti di disinfestazione.

Prossima crociera nell'Artico

Sabato l'autorità sanitaria locale (GGD) ha rilasciato alla nave il certificato di idoneità sanitaria, consentendole di raggiungere Longyearbyen, sull'isola artica delle Svalbard dopo aver effettuato la manutenzione ordinaria: la partenza per la crociera nell'Artico è prevista per il 13 giugno, ha dichiarato l'operatore Oceanwide Expeditions.

Marcel van den Brink, direttore commerciale di EWS Group, responsabile dell'operazione di pulizia, ha detto: «Ciò che ha reso unica questa operazione è stato il livello di coordinamento necessario per sviluppare e attuare una risposta di biosicurezza controllata in un lasso di tempo molto breve».