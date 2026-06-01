  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da Rotterdam Dopo essere stata pulita e disinfettata, riprende il mare la nave olandese dell'hantavirus

SDA

1.6.2026 - 15:21

Il lavori di disinfezione della nave Hondius, che ora ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione.
Il lavori di disinfezione della nave Hondius, che ora ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione.
Keystone

La nave da crociera battente bandiera olandese, al centro dell'epidemia di hantavirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta DutchNews.

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:21

01.06.2026, 15:29

La MV Hondius è stata trattenuta in porto per ulteriori operazioni di pulizia dopo che l'ultimo membro dell'equipaggio è sbarcato la scorsa settimana (la maggior parte dei 147 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo era stata evacuata da Tenerife all'inizio di maggio).

I quattro giorni di operazioni di pulizia degli otto ponti della nave sono stati affidati a esperti di biosicurezza che indossavano dispositivi di protezione individuale, utilizzando perossido di idrogeno (noto anche come 'acqua ossigenata') e vapore ad alta temperatura. La nave è stata inoltre dichiarata priva di roditori dagli esperti di disinfestazione.

Prossima crociera nell'Artico

Sabato l'autorità sanitaria locale (GGD) ha rilasciato alla nave il certificato di idoneità sanitaria, consentendole di raggiungere Longyearbyen, sull'isola artica delle Svalbard dopo aver effettuato la manutenzione ordinaria: la partenza per la crociera nell'Artico è prevista per il 13 giugno, ha dichiarato l'operatore Oceanwide Expeditions.

Marcel van den Brink, direttore commerciale di EWS Group, responsabile dell'operazione di pulizia, ha detto: «Ciò che ha reso unica questa operazione è stato il livello di coordinamento necessario per sviluppare e attuare una risposta di biosicurezza controllata in un lasso di tempo molto breve».

I più letti

Teo Mammucari non si presenta a «Domenica In», ma Mara Venier rompe il silenzio
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Una coppia accusa dolore alla schiena, a entrambi arriva la stessa scioccante diagnosi
Ralf Schumacher sposa Étienne: il sì da favola, l’assenza di Michael e il gesto dell’ex moglie
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno

Le ultime sull'hantavirus

Focolaio di hantavirus. La nave da crociera Hondius è arrivata a Rotterdam, sarà disinfettata

Focolaio di hantavirusLa nave da crociera Hondius è arrivata a Rotterdam, sarà disinfettata

Niente panico. Così gli scienziati intendono informare sull'hantavirus, senza risvegliare il trauma del Covid

Niente panicoCosì gli scienziati intendono informare sull'hantavirus, senza risvegliare il trauma del Covid

L'UFSP rassicura. Hantavirus, niente allarme in Svizzera: «Situazione diversa dal Covid»

L'UFSP rassicuraHantavirus, niente allarme in Svizzera: «Situazione diversa dal Covid»

Altre notizie

Losanna. Un pedone muore investito da un monopattino elettrico in fuga dalla polizia

LosannaUn pedone muore investito da un monopattino elettrico in fuga dalla polizia

C'è anche un video. Maltrattamento di maiali in un allevamento vodese, gli animalisti verso la denuncia

C'è anche un videoMaltrattamento di maiali in un allevamento vodese, gli animalisti verso la denuncia

A differenza di «Timmy». Una balena di 12 tonnellate si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record

A differenza di «Timmy»Una balena di 12 tonnellate si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record