È di nuovo allerta temporali nella regione di Valencia (archivio) Keystone

È di nuovo allarme in Spagna per il maltempo. L'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha emesso un'allerta arancione sul litorale della provincia di Valencia, sulla costa e nell'entroterra settentrionale di Castellón.

SDA

Le precipitazioni che potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in 12 ore. L'allerta, che sarà attiva dalle 9:00 alle 23:59 di oggi, domenica, prevede anche precipitazioni di 50 litri per metro quadrato in un'ora sulla costa meridionale di Valencia e di 40 l/m2 in un'ora nella parte centro-settentrionale, a Castellon.

Secondo l'agenzia Aemet i temporali potrebbero essere accompagnati anche da grandine.

Nel frattempo, l'autorità meteo statale spagnola, Aemet, ha lanciato l'avviso rosso per le piogge torrenziali nella provincia di Almería. «Possibili straripamenti di canali e allagamenti. Il pericolo è estremo! Non viaggiare se non strettamente necessario!», si legge nel messaggio postato sui social.

