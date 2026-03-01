Un tesoriere della presidenza francese, la sua consorte e un custode del Louvre sono comparsi in tribunale giovedì con l'accusa di furto e ricettazione di decine di pezzi di porcellana rubati dal Palazzo dell'Eliseo (Illustrazione).

Un tesoriere della presidenza francese, la sua consorte e un custode del Louvre sono comparsi negli scorsi giorni davanti alla corte dei magistrati di Parigi, accusati di furto e ricettazione di decine di pezzi di porcellana rubati dall'Eliseo.

Il caso è iniziato con la scomparsa inspiegabile di alcune porcellane prestigiose. Le indagini si sono rapidamente concentrate su una rete di rivendita.

Thomas M., un gestore di fondi presidenziali che aveva il diritto di recuperare alcuni oggetti danneggiati, si sarebbe appropriato indebitamente di pezzi in perfetto stato provenienti dalla Manifattura di Sèvres.

Il suo socio era responsabile della vendita di questi pezzi, che venivano utilizzati per le cene di Stato.

«I collezionisti appassionati a volte perdono il lume della ragione»

L'incontro con l'acquirente è avvenuto online. L'avvocato del presunto ricettatore Ghislain M., Xavier Autain, ha spiegato il metodo all'AFP: «Su Facebook ci sono molti gruppi, tra cui uno per gli amanti della porcellana».

Era su questa piattaforma che operava la rete. «In questo gruppo di appassionati di porcellana, un giorno, il coniuge del finanziere lo ha contattato, dicendogli 'tu sei il tale, io ho quel pezzo'», ha aggiunto l'avvocato.

Ghislain M., responsabile dell'accoglienza al Museo del Louvre e grande appassionato di ceramiche, ha acquistato «quasi 150 pezzi».

Per l'avvocato Autain, il suo cliente «è un collezionista appassionato, e i collezionisti appassionati a volte non hanno il lume della ragione che dovrebbero avere».

Egli intende invocare la «cecità» di questo collezionista «alle prime armi», che ha speso «15.000 euro in due anni» per acquistare pezzi provenienti dall'Eliseo.

Una perdita di 370'000 euro

La Manifattura di Sèvres si è costituita parte civile e stima il danno in «370'000 euro», valutando «ogni pezzo a circa 5.'000 euro» secondo l'avvocato, che contesta questo metodo: «La Manifattura di Sèvres, che effettua la perizia per proprio conto, essendo sia la parte civile che il perito, il che è abbastanza sorprendente, dice che si tratta di 370'000 euro...».

L'avvocato ha sottolineato che gli oggetti usati si vendono all'asta «tra i 50 e i 1.500 euro».

Oggi «è tempo di rimpianti» per le tre persone coinvolte, che hanno restituito gli oggetti. «Anche chi ha rubato gli oggetti riconosce che è stata una cosa stupida e che non avrebbe dovuto farlo», conclude l'avvocato.