Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl

Per giorni, diversi media hanno riferito di presunti cani blu nella zona radioattivamente contaminata di Chernobyl. Instagram/cleanfuturesfund

Per giorni, diversi media hanno riferito di presunti cani blu nella zona radioattivamente contaminata di Chernobyl. Ora un esperto ucraino spiega di cosa si tratta.

Keystone-SDA SDA

Le notizie di cani blu che corrono nella zona di esclusione contaminata dalle radiazioni intorno alla centrale nucleare sovietica danneggiata di Chernobyl hanno attirato l'attenzione sul web.

Secondo un esperto, tuttavia, nessun animale ha assunto questa colorazione nell'Ucraina settentrionale. «È un'assurdità», ha dichiarato ai giornalisti Serhij Kirjejew, direttore generale della società statale Ecocentre, responsabile del monitoraggio della zona, a Chernobyl.

E ha spiegato il mistero: «I cani vengono regolarmente sterilizzati per contenere la loro diffusione in questa zona ormai inabitata e quindi non ben controllata. E quando accade, per renderlo chiaro, vengono contrassegnati con questo colore».

«La sostanza usata per marcarli è chiaramente innocua per gli animali», ha assicurato l'esperto.

Animali rimasti in zona dopo che i loro padroni son stati costretti a sfollare

I media internazionali avevano precedentemente riferito di diversi cani blu apparsi improvvisamente, sulla base di una registrazione video proveniente dall'area contaminata dalle radiazioni.

Il disastro radioattivo di Chernobyl è considerato il peggiore nell'uso civile dell'energia nucleare.

Ricordiamo che, nell'aprile del 1986, un reattore esplose nell'allora centrale nucleare sovietica e tutte le città e i villaggi nel raggio di circa 30 chilometri dovettero essere evacuati.

Decine di migliaia di persone furono trasferite e migliaia subirono danni da radiazioni. I cani abbandonati si moltiplicarono e ancora oggi esiste una popolazione di cani di strada.