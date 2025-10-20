Ecco il "rat hole" IMAGO/ZUMA Wire

Un team di ricercatori ha scoperto che l'impronta rimasta per anni nell'asfalto di Chicago, diventata ormai un'attrazione turistica, appartiene probabilmente a uno scoiattolo o a un altro piccolo roditore, e non a un ratto come si pensava.

Un'impronta nell'asfalto di Chicago, conosciuta come la «Rat Hole», ossia «la tana del topo» per la sua forma particolare, ha attirato l'attenzione di turisti e curiosi per anni.

Questo segno, che risale a circa 20-25 anni fa, è diventato famoso solo negli ultimi due anni grazie a un post virale sui social media.

Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori di tre università e riportato dal «Corriere della Sera», ha rivelato che l'impronta non appartiene in realtà a un ratto, ma probabilmente a uno scoiattolo o a un altro piccolo roditore.

Scoperta dal comico Winslow Dumaine

L'impronta, situata nel quartiere di Roscoe Village, è stata scoperta dal comico Winslow Dumaine, che l'ha condivisa su Twitter, trasformandola in un fenomeno social.

Molti turisti hanno incluso la visita a questa curiosità nella loro lista di cose da fare a Chicago, insieme a luoghi iconici come la Sears Tower e il Millenium Park.

Tuttavia, durante un recente intervento di manutenzione, l'impronta è stata coperta, ma non prima che ne venisse fatto un calco per preservarne la memoria.

Lo studio dell'impronta

Lo studio, pubblicato su Biology Letters, ha coinvolto ricercatori dell'Università del Tennessee, del New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine e dell'Università di Calgary.

Gli studiosi hanno analizzato le foto online e confrontato le misure dell'impronta con esemplari museali di animali presenti nell'area di Chicago. Hanno concluso che l'impronta appartiene a un piccolo mammifero, ma escludendo uccelli, serpenti, rane e tartarughe.

Le caratteristiche dell'impronta, come i lunghi arti anteriori e le zampe posteriori, hanno portato i ricercatori a identificare lo scoiattolo grigio orientale come il sospettato più probabile.

Questo animale è comune nell'area di Chicago e le sue dimensioni corrispondono a quelle dell'impronta. Inoltre, il fatto che il cemento venga posato di giorno, quando i ratti sono meno attivi, ha ulteriormente escluso la possibilità che si trattasse di questo animale.

Scoiattolo caduto accidentalmente nel cemento fresco?

Gli studiosi hanno ipotizzato che lo scoiattolo possa essere caduto accidentalmente nel cemento fresco, forse a causa di un salto mal calcolato, e che l'impatto lo abbia lasciato incapace di liberarsi.

Sebbene l'impronta non mostri una coda folta, tipica degli scoiattoli, i ricercatori hanno spiegato che i peli non sono abbastanza rigidi da lasciare un'impronta ben definita.

Con la certezza che l'impronta non appartiene a un ratto, i ricercatori hanno proposto di rinominare il luogo come «Scoiattolo da marciapiede di Windy City», in onore della probabile origine dell'impronta e del soprannome di Chicago, la «Città del vento».

Questo nome rifletterebbe meglio le prove raccolte e l'origine dell'impronta.