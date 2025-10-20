  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Curiosità Risolto il mistero della famosa impronta «rat hole» di Chicago: e i topi non c'entrano

ai-scrape

20.10.2025 - 08:14

Ecco il "rat hole"
Ecco il "rat hole"
IMAGO/ZUMA Wire

Un team di ricercatori ha scoperto che l'impronta rimasta per anni nell'asfalto di Chicago, diventata ormai un'attrazione turistica, appartiene probabilmente a uno scoiattolo o a un altro piccolo roditore, e non a un ratto come si pensava.

Sara Matasci

20.10.2025, 08:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un'impronta nell'asfalto di Chicago, conosciuta come la «Rat Hole», ossia «la tana del topo» per la sua forma particolare, ha attirato l'attenzione di turisti e curiosi per anni.
  • Questo segno, che risale a circa 20-25 anni fa, è diventato famoso solo negli ultimi due anni grazie a un post virale sui social media.
  • Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori di tre università ha rivelato che l'impronta non appartiene in realtà a un ratto, ma probabilmente a uno scoiattolo o a un altro piccolo roditore.
Mostra di più

Un'impronta nell'asfalto di Chicago, conosciuta come la «Rat Hole», ossia «la tana del topo» per la sua forma particolare, ha attirato l'attenzione di turisti e curiosi per anni.

Questo segno, che risale a circa 20-25 anni fa, è diventato famoso solo negli ultimi due anni grazie a un post virale sui social media.

Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori di tre università e riportato dal «Corriere della Sera», ha rivelato che l'impronta non appartiene in realtà a un ratto, ma probabilmente a uno scoiattolo o a un altro piccolo roditore.

Scoperta dal comico Winslow Dumaine

L'impronta, situata nel quartiere di Roscoe Village, è stata scoperta dal comico Winslow Dumaine, che l'ha condivisa su Twitter, trasformandola in un fenomeno social.

Molti turisti hanno incluso la visita a questa curiosità nella loro lista di cose da fare a Chicago, insieme a luoghi iconici come la Sears Tower e il Millenium Park.

Tuttavia, durante un recente intervento di manutenzione, l'impronta è stata coperta, ma non prima che ne venisse fatto un calco per preservarne la memoria.

Lo studio dell'impronta

Lo studio, pubblicato su Biology Letters, ha coinvolto ricercatori dell'Università del Tennessee, del New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine e dell'Università di Calgary.

Gli studiosi hanno analizzato le foto online e confrontato le misure dell'impronta con esemplari museali di animali presenti nell'area di Chicago. Hanno concluso che l'impronta appartiene a un piccolo mammifero, ma escludendo uccelli, serpenti, rane e tartarughe.

Le caratteristiche dell'impronta, come i lunghi arti anteriori e le zampe posteriori, hanno portato i ricercatori a identificare lo scoiattolo grigio orientale come il sospettato più probabile.

Questo animale è comune nell'area di Chicago e le sue dimensioni corrispondono a quelle dell'impronta. Inoltre, il fatto che il cemento venga posato di giorno, quando i ratti sono meno attivi, ha ulteriormente escluso la possibilità che si trattasse di questo animale.

Scoiattolo caduto accidentalmente nel cemento fresco?

Gli studiosi hanno ipotizzato che lo scoiattolo possa essere caduto accidentalmente nel cemento fresco, forse a causa di un salto mal calcolato, e che l'impatto lo abbia lasciato incapace di liberarsi.

Sebbene l'impronta non mostri una coda folta, tipica degli scoiattoli, i ricercatori hanno spiegato che i peli non sono abbastanza rigidi da lasciare un'impronta ben definita.

Con la certezza che l'impronta non appartiene a un ratto, i ricercatori hanno proposto di rinominare il luogo come «Scoiattolo da marciapiede di Windy City», in onore della probabile origine dell'impronta e del soprannome di Chicago, la «Città del vento».

Questo nome rifletterebbe meglio le prove raccolte e l'origine dell'impronta.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Perché Elon Musk ha così tanti soldi?
Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket: autista viene colpito da un masso e muore

Altre notizie

Dalla quiete al panico. Leopardo irrompe in hotel e costringe un uomo alla fuga, ecco il video

Dalla quiete al panicoLeopardo irrompe in hotel e costringe un uomo alla fuga, ecco il video

In tutto il mondo. Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

In tutto il mondoInterruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

Progetto pilota. La Città di Zurigo intende prolungare la distribuzione legale di cannabis

Progetto pilotaLa Città di Zurigo intende prolungare la distribuzione legale di cannabis