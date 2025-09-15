La località di villeggiatura di Palmanova Beach, a Maiorca, non è in realtà conosciuta come una destinazione di lusso. Immagine: IMAGO/nicepix.world

In un ristorante italiano di Maiorca, 18 ospiti cenano per quasi 60'000 franchi. Ora i gestori hanno pubblicato il conto e hanno delle domande.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te I gestori di un ristorante italiano a Maiorca hanno pubblicato sui social media il conto salatissimo di una cena.

La cena per 18 ospiti è costata in totale 63'237,90 euro, compresi circa 5'700 euro di mance.

Gli ospiti hanno speso 45'000 euro per «vari piatti di pesce». Mostra di più

Bottiglie di champagne e migliaia di franchi solo per le mance. I proprietari di un ristorante di Maiorca hanno pubblicato su Instagram il conto altissimo di una cena, suscitando reazioni contrastanti sui social media.

Gli ospiti hanno speso un totale di 63'237 euro e 90 centesimi (circa 59'300 franchi) per una cena da «Annabel».

I proprietari del ristorante italiano nella località turistica di Palmanova hanno espresso il loro stupore su Instagram: «Di chi è questo conto? Per favore segnatelo qui, ci piacerebbe parlarne», hanno scritto sotto la foto dello scontrino.

«L'ufficio delle imposte ama questa foto»

Il ristorante ha poi ammesso alla «Mallorca Zeitung» che l'importo elevato era per un totale di 18 ospiti. Tuttavia, solo per «vari piatti di pesce» sono stati addebitati circa 45'000 euro.

Il 10% di mancia è stato aggiunto automaticamente.

Di conseguenza, il post è stato diligentemente commentato dagli utenti. Un commento recita: «L'ufficio delle imposte ama questa foto», mentre un altro si chiede criticamente: «Perché è stato pubblicato questo scontrino?».

Anche altri ristoratori si sono fatti sentire, suggerendo con una strizzatina d'occhio che gli ospiti potrebbero passare anche dal loro ristorante.

5'700 euro di mancia

Poiché il 10% di mancia viene calcolato automaticamente, il ristorante è stato recentemente oggetto di discussione nell'isola delle Baleari.

In risposta, l'organizzazione per la tutela dei consumatori OCU ha ricordato in un comunicato stampa di fine luglio che non esiste un obbligo legale di mancia.

Il ristorante ha chiarito alla «Mallorca Zeitung» che il costo del servizio è facoltativo e viene annotato di conseguenza sul conto.

A quanto pare, gli ospiti di Annabel hanno pagato la mancia di 5'700 euro volontariamente.