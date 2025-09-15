Bottiglie di champagne e migliaia di franchi solo per le mance. I proprietari di un ristorante di Maiorca hanno pubblicato su Instagram il conto altissimo di una cena, suscitando reazioni contrastanti sui social media.
Gli ospiti hanno speso un totale di 63'237 euro e 90 centesimi (circa 59'300 franchi) per una cena da «Annabel».
I proprietari del ristorante italiano nella località turistica di Palmanova hanno espresso il loro stupore su Instagram: «Di chi è questo conto? Per favore segnatelo qui, ci piacerebbe parlarne», hanno scritto sotto la foto dello scontrino.
«L'ufficio delle imposte ama questa foto»
Il ristorante ha poi ammesso alla «Mallorca Zeitung» che l'importo elevato era per un totale di 18 ospiti. Tuttavia, solo per «vari piatti di pesce» sono stati addebitati circa 45'000 euro.
Il 10% di mancia è stato aggiunto automaticamente.
Di conseguenza, il post è stato diligentemente commentato dagli utenti. Un commento recita: «L'ufficio delle imposte ama questa foto», mentre un altro si chiede criticamente: «Perché è stato pubblicato questo scontrino?».
Anche altri ristoratori si sono fatti sentire, suggerendo con una strizzatina d'occhio che gli ospiti potrebbero passare anche dal loro ristorante.