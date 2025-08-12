Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro

Un cameriere viene licenziato dopo aver tentato di creare un comitato aziendale e intraprende un'azione legale. L'ex studente di legge ha ottenuto un risarcimento di 100.000 euro. Bild: Sina Schuldt/dpa

In Germania, uno studente che lavora in un ristorante vuole creare un comitato aziendale e per questo viene licenziato. Ha fatto causa con successo. Ora il suo ex datore di lavoro gli deve 100'000 euro e delle scuse scritte.

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane cameriere voleva fondare un comitato aziendale a Monaco. Poco dopo è stato prima non preso in considerazione per i turni, poi trasferito in cucina e infine licenziato.

Il giovane, all'epoca studente di legge, ha fatto causa per 36 motivi.

Il Tribunale del lavoro di Monaco di Baviera gli ha dato ragione e ha ordinato al suo ex datore di pagargli 100'000 euro di danni.

Il giovane ha inoltre diritto a scuse scritte. Mostra di più

Questa sentenza cambierà il diritto del lavoro tedesco? Il Tribunale regionale del lavoro di Monaco di Baviera ha riconosciuto al ricorrente, un ex studente di legge, un risarcimento di 100'000 euro (93'240 franchi svizzeri). Inoltre, il suo ex datore di lavoro dovrà scusarsi con lui per iscritto. Lo riferisce il portale di notizie Legal Tribune Online.

L'uomo, che lavorava come cameriere nel ristorante, in un primo momento non era stato preso in considerazione per l'assegnazione dei turni dopo il tentativo di formazione di un comitato aziendale, poi era stato trasferito in cucina, in seguito alle richieste di un salario predefinito.

Quando si è rifiutato di accettare il trasferimento, è stato licenziato senza preavviso per essersi rifiutato di lavorare.

Il licenziamento ha provocato 36 cause legali

In cambio, l'avvocato ora praticante ha sommerso il suo ex datore di lavoro con una montagna di denunce.

Tra le altre cose, ha chiesto la perdita del salario e delle mance a causa del licenziamento dell'agosto 2021, la restituzione dei soldi della lavanderia per la pulizia degli abiti da lavoro e della «moneta dei bicchieri»: 2 euro per turno, che il ristorante detraeva dal salario dei camerieri come somma forfettaria per ogni bicchiere rotto. Era irrilevante se i bicchieri fossero stati effettivamente spaccati durante il turno.

Poiché l'azienda ha presentato istanza di fallimento quando il procedimento era già in corso, lo studente ha esteso il suo ricorso personalmente all'amministratore delegato, sostenendo che questi aveva deliberatamente agito in modo illegittimo licenziando il personale. Anche la società che ha rilevato il ristorante ha ereditato il ricorso.

Il tribunale del lavoro regionale ha dato ragione al ricorrente. Il fatto che il licenziamento fosse basato sul rifiuto di lavorare era un pretesto. Il trasferimento in cucina aveva già lo scopo di provocare il licenziamento del dipendente sgradito. Lo scopo dell'allontanamento era, in definitiva, quello di impedire la costituzione di un comitato aziendale.

Il Tribunale del lavoro di Monaco aveva precedentemente accolto il ricorso per la tutela contro il licenziamento, ma aveva respinto tutte le richieste di pagamento. Il giovane ha infine trionfato in seconda istanza.

Scuse scritte a causa della discriminazione per l'età

L'aspetto particolarmente insolito è che l'azienda è stata obbligata dal tribunale a scusarsi per iscritto con il suo ex dipendente.

La ragione è che il datore di lavoro aveva motivato il licenziamento con il fatto che lo studente «era stato assunto solo a tempo parziale e sulla base di un'occupazione marginale» ed era «ancora giovane all'età di 24 anni e non aveva figli né obblighi di mantenimento».

Il tribunale ha interpretato questa giustificazione come una discriminazione basata sull'età, per la quale l'azienda ha dovuto scusarsi.

Oltre ai 100'000 euro di risarcimento e alle scuse, il datore di lavoro è stato condannato a concedere al giovane sei mesi di ferie retribuite. Questo perché non era stato informato del suo diritto alle vacanze.

Non è noto se l'azienda abbia presentato ricorso contro la decisione. Il datore di lavoro non è stato autorizzato a presentare appello: il tribunale ha respinto una richiesta in tal senso.