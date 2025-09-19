  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quanto è stimato Un ritratto di Frida Kahlo all'asta da Sotheby's e potrebbe battere il record

SDA

19.9.2025 - 16:33

Il dipinto "Il sogno (o Il letto), 1940" di Frida Kahlo, stimato a 60 milioni di dollari, potrebbe diventare il nuovo record mondiale per l'opera di un'artista donna venduta all'asta. Se ne saprà di più l'8 novembre, quando verrà messo in vendita.
Il dipinto "Il sogno (o Il letto), 1940" di Frida Kahlo, stimato a 60 milioni di dollari, potrebbe diventare il nuovo record mondiale per l'opera di un'artista donna venduta all'asta. Se ne saprà di più l'8 novembre, quando verrà messo in vendita.
Keystone

Un ritratto di Frida Kahlo potrebbe battere il record da Sotheby's. «Il sogno (o Il letto), 1940» andrà all'asta a New York l'8 novembre ed è stimato fino a 60 milioni di dollari.

Keystone-SDA

19.09.2025, 16:33

19.09.2025, 16:37

Una cifra che potrebbe scalzare il primato di Georgia O'Keeffe, che con il dipinto «Jimson Weed/White flower n.1 (1936)», venduto da Sotheby's nel 2014 per 44,4 milioni di dollari, detiene il record mondiale come artista femminile.

Attualmente, il prezzo più alto pagato per un'opera della pittrice messicana è di 34,9 milioni di dollari, quando nel 2021 fu acquistato «Diego e io» (1949), con lei e il marito, Diego Rivera.

«Il sogno (o Il letto)» rappresenta il rapporto dell'artista con la morte e la sua stessa mortalità, raffigurando il suo letto a baldacchino con sopra uno scheletro. «Non è solo una delle opere più importanti di Frida Kahlo – ha spiegato Julian Dawes, vice presidente e a capo della divisione impressionismo e arte moderna di Sotheby's Americas – ma anche una delle poche che esista al di fuori del Messico o che non faccia parte di una collezione privata». Il dipinto è attualmente in mostra a Londra, poi sarà portato ad Abu Dhabi, Hong Kong, Parigi e infine New York, sede dell'asta.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Incidente. Idrovolante si schianta nel Lago di Zugo

IncidenteIdrovolante si schianta nel Lago di Zugo

Vallese. Primo colpo di piccone per la nuova Blatten

VallesePrimo colpo di piccone per la nuova Blatten

Tragedia sventata. Scavalca la recinzione e si stende sulla pista dell'aeroporto di Linate, bloccato subito

Tragedia sventataScavalca la recinzione e si stende sulla pista dell'aeroporto di Linate, bloccato subito