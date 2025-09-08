Un poliziotto sulla scena del crimine. Dopo più di quattro anni, la fuga di Tom Phillips giunge al termine. AFP

Il padre neozelandese Tom Phillips, che viveva nella savana con i suoi tre figli dalla fine del 2021 dopo averli rapiti, è stato ucciso lunedì mattina dalla polizia a Waikato. Un agente è stato gravemente ferito alla testa, ma i tre bambini sono stati ritrovati sani e salvi.

Hai fretta? blue News riassume per te Tom Phillips è stato fermato dalla polizia dopo una rapina a mano armata nei pressi di Piopio e ucciso in uno scambio di colpi di pistola.

Un agente è stato colpito alla testa durante l'approccio e sta subendo diversi interventi chirurgici; le sue condizioni sono stabili.

I tre bambini (9, 10 e 12 anni) sono stati ritrovati sani e salvi e sono ora sotto la custodia delle autorità: uno era sulla scena del crimine, mentre gli altri due in un campeggio sperduto nella natura. Mostra di più

Un caso di rapimento che ha tenuto la Nuova Zelanda con il fiato sospeso per ben 4 anni è stato risolto. Anche se non per tutti nel migliore dei modi.

Tom Phillips, che dal dicembre 2021 si nascondeva con i suoi tre figli in una remota zona nella regione di Waikato, è stato ucciso lunedì con un colpo di pistola durante un'operazione di polizia nei pressi di Piopio.

Un agente di polizia è stato gravemente ferito alla testa e trasportato in elicottero al Waikato Hospital, dove ha dovuto subire diverse operazioni. La notizia è stata riportata dai media locali.

Secondo la polizia, l'operazione è stata scatenata da un'irruzione in una fattoria intorno alle 2.30 del mattino. Poco dopo, gli agenti hanno fermato un quad con due persone a bordo. Il blocco degli pneumatici ha portato il veicolo a fermarsi.

Gli avvistamenti sempre più frequenti

Quando il primo agente di polizia si è avvicinato, Phillips ha aperto il fuoco con una mitragliatrice e ha colpito l'agente alla testa. Una seconda squadra ha risposto al fuoco, colpendo l'uomo a morte.

Uno dei bambini era con il padre ed è rimasto illeso. Secondo la polizia, ha aiutato poi nelle ricerche dei fratelli, che sono stati ritrovati in un campeggio remoto nella savana. Entrambi sarebbero in buone condizioni di salute.

Nelle settimane precedenti la sparatoria, gli avvistamenti della famiglia scomparsa sono aumentati.

Alla fine di agosto 2025, le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno presumibilmente mostrato Phillips con un bambino durante un furto; la polizia ha pubblicato altre foto, tra cui una ripresa notturna di padre e figlio con una lampada frontale.

Il 4 ottobre 2024, i cacciatori avevano già individuato Phillips e tutti e tre i bambini sulle colline a sud di Marokopa. Le immagini sono diventate virali in tutto il mondo.

In precedenza, nel giugno 2024, la polizia aveva offerto una ricompensa di 80.000 dollari neozelandesi in cambio di indizi, ma senza alcun risultato.

Prima scomparsa nel 2021

Phillips è scomparso per la prima volta con i bambini nel settembre 2021 ed è tornato dopo circa 20 giorni, senza alcuna spiegazione. Si è poi dato di nuovo alla fuga nel dicembre dello stesso anno.

Da allora è stato considerato un fuggitivo in grado di sopravvivere nella natura, anche se la polizia sospetta abbia ricevuto un aiuto da parte del vicinato locale. È stato accusato, tra l'altro, di furti e rapine a mano armata.

Il primo ministro Chris Luxon ha parlato di una giornata «assolutamente tragica». La polizia ha sottolineato che il benessere dei bambini era comunque la priorità assoluta, ma non ha fornito alcun dettaglio sul luogo o sulle condizioni dei minori.

Secondo «RNZ», la madre si è detta «profondamente sollevata» per la fine delle sofferenze dei bambini, ma allo stesso tempo rattristata dall'esito della vicenda.