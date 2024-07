Gli scienziati dell'Università Federale del Nord-Est della Russia stanno analizzando lo stomaco e l'intestino dei resti di un lupo mummificato. Questo dovrebbe far luce sullo stile di vita e sulla dieta dell'animale durante l'era glaciale. North-Eastern Federal University

Un lupo preistorico si è scongelato dal permafrost in Siberia. Secondo i ricercatori, l'animale è morto circa 44'000 anni fa. Il corpo è così ben conservato che anche l'ultimo pasto consumato dall'animale è rimasto intatto nello stomaco.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Nel permafrost siberiano è stato trovato dagli abitanti del luogo un lupo preistorico.

I resti ben conservati forniscono ai ricercatori preziose informazioni sullo stile di vita e sulla dieta dell'animale.

Si ritiene che l'esemplare mummificato sia vissuto 44'000 anni fa. Mostra di più

Con i suoi denti scoperti, potrebbe aver spaventato Scrat, Sid e gli altri compagni dell'Era Glaciale. Ora, 44'000 anni dopo, il lupo preistorico giace sul tavolo delle autopsie dell'Università Federale del Nord-Est della Russia.

Gli abitanti del luogo hanno trovato un lupo quasi perfettamente conservato risalente al Pleistocene, cioè all'era glaciale. La maggior parte della pelliccia e dei denti sono ancora presenti. I ricercatori avrebbero anche identificato alcuni organi del lupo e il suo ultimo pasto.

L'animale mummificato è stato scoperto solo perché il permafrost in Siberia si sta scongelando sempre di più a causa dell'aumento globale della temperatura. Sotto il ghiaccio si nascondono cose incredibili, come dimostra il lupo della Yakutia.

Il dottor Maxim Cheprasov, responsabile del laboratorio del Mammut Museum, ha dichiarato sul sito web dell'università: «Abbiamo estratto un dente per determinare l'età biologica del reperto. Tuttavia, in base all'usura dei denti e allo sviluppo della cresta, possiamo già dire che si tratta di un maschio adulto».

«Testimoni di tempi antichi»

Analizzando il lupo mummificato, gli scienziati stanno imparando di più su come l'animale viveva e si nutriva durante l'era glaciale. Virus antichi, microbi, parassiti e tracce dell'ultimo pasto nello stomaco e nell'intestino dell'animale rivelano informazioni interessanti.

«Possiamo constatare che i batteri vivi possono sopravvivere per migliaia di anni nei reperti di animali fossilizzati e quindi fungere da testimoni di questi tempi antichi», afferma Cheprasov.

L'indagine su microrganismi precedentemente sconosciuti potrebbe anche aiutare a sviluppare nuovi farmaci.

I virus rilasciati non sono del tutto innocui

Tuttavia, la ricerca sui resti di animali preistorici non è del tutto innocua, come dimostra un caso del 2016, riportato dal Bild.

In Siberia era stata rinvenuta una renna congelata, che alla fine aveva provocato la circolazione dell'antrace. In totale 36 persone avrebbero contratto la malattia: per un bambino l'infezione era stata addirittura fatale.

I ricercatori dell'Università Federale del Nord-Est sono entusiasti della scoperta. Il dottor Albert Protopopov, capo del Dipartimento di studi sulla fauna dei mammut presso l'Accademia delle Scienze della Yakutia, afferma: «Il suo stomaco era conservato in forma isolata, non ci sono contaminanti. Speriamo di ottenere un'istantanea del biota dell'antico Pleistocene attraverso la dissezione».