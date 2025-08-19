Identificato dopo 17 anni il cranio di una serie di omicidi - Gallery Le parti del corpo nel giardino della casa hanno dato il via alle indagini e ora è stato ritrovato anche il teschio. Immagine: dpa L'uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso tre persone. Immagine: dpa Secondo il tribunale, l'autore principale ha strangolato e smembrato tre uomini nel 2008, nel 2014 e nel 2019. Tra le vittime c'erano il marito e il compagno della figlia. Immagine: dpa Identificato dopo 17 anni il cranio di una serie di omicidi - Gallery Le parti del corpo nel giardino della casa hanno dato il via alle indagini e ora è stato ritrovato anche il teschio. Immagine: dpa L'uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso tre persone. Immagine: dpa Secondo il tribunale, l'autore principale ha strangolato e smembrato tre uomini nel 2008, nel 2014 e nel 2019. Tra le vittime c'erano il marito e il compagno della figlia. Immagine: dpa

I nuovi proprietari della casa di un serial killer italiano, condannato all'ergastolo nel 2019 e 2020, hanno fatto la terribile scoperta. Il caso fa parte di una brutale serie di omicidi.

Hai fretta? blue News riassume per te In un giardino di Sontheim, nel sud della Germania, è stato scoperto un teschio appartenente a un uomo assassinato nel 2008, il cui corpo era stato ritrovato in Alto Adige.

Il caso fa parte di una serie di omicidi per i quali sono già stati condannati un uomo italiano e i suoi due figli.

Nonostante la nuova scoperta, non sono previste nuove indagini. Mostra di più

Un teschio trovato in un giardino di Sontheim, nel sud della Germania, è stato finalmente identificato. Gli esami del DNA hanno dimostrato che è quello di un uomo ucciso il 13 febbraio 2008.

La scoperta si ricollega dunque a un caso di omicidio risolto da tempo: il resto del corpo della vittima era stato ritrovato per caso in Alto Adige proprio nello stesso anno.

Le ossa scovate nel giardino sono state invece scoperte qualche tempo fa dai nuovi proprietari della casa sotto una lastra di cemento. Qui, prima di loro, viveva un serial killer italiano, che nel frattempo è stato condannato all'ergastolo, così come anche i suoi due figli.

La serie di omicidi in cui era coinvolto l'uomo sono avvenuti a Sontheim an der Brenz, al confine tra Baden-Württemberg e Baviera, e ha tenuto impegnati per anni gli investigatori e la magistratura.

Secondo la Procura, i reati sono stati commessi nel 2008, nel 2014 e nel 2019. Tra le vittime c'erano il genero dell'omicida, un altro compagno della figlia e il proprietario del suo garage, che probabilmente ha ucciso per ottenere i suoi soldi.

La scoperta del corpo decapitato in Alto Adige

Della prima vittima, ossia proprio il genero, non si è avuta traccia per quasi due decenni. Fino a quando, a giugno, si è saputo che un corpo senza testa ritrovato in Alto Adige nel 2008 apparteneva proprio a lui.

Nel 2019 e nel 2020 il killer, un cittadino italiano che allora aveva 55 anni, è stato condannato dal Tribunale di Ellwangen all'ergastolo con successiva detenzione preventiva per due capi d'accusa di omicidio e lesioni colpose. Anche i suoi due figli, coinvolti come complici, stanno scontando pene detentive.

Secondo il tribunale, il padre, cattolico e principale autore dei reati, procedeva sempre allo stesso modo: prima strangolava le vittime, poi le smembrava con una motosega e, infine, si sbarazzava dei corpi.

Nessuna nuova accusa

Secondo la sentenza, l'uomo ha ucciso nel 2008 il genero turco perché non si sentiva a suo agio con la famiglia italiana, nel 2014 il nuovo compagno della figlia perché avrebbe maltrattato fisicamente lei e i suoi figli e infine, nel 2019, il proprietario del garage per avidità.

Durante l'interrogatorio, avvenuto nel 2019, l'uomo ha confessato tutti i reati.

Secondo la procura di Ellwangen, nonostante il ritrovamento del teschio nel giardino, non ci saranno ulteriori indagini sul caso.