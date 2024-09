Roche compie ulteriori passi avanti nella diagnostica. Keystone

Roche lancia un nuovo test per il riconoscimento delle malattie respiratorie: l'esame utilizza una nuova tecnologia in grado di identificare 12 virus respiratori con un solo campione del paziente.

SDA

L'approccio si basa su una nuova tecnologia chiamata TAGS (Temperature-Activated Generation of Signal), che ha il potenziale per rivoluzionare in futuro i test per altre malattie infettive, indica oggi il gigante farmaceutico. Potrebbe portare nel contesto clinico di routine un gruppo di controlli personalizzati ad alta produttività. TAGS è stata sviluppata dagli scienziati di Roche e quella presentata oggi è la prima applicazione pratica.

«Molte malattie respiratorie hanno sintomi simili, che le rendono difficili da diagnosticare», ricorda nel comunicato Matt Sause, Ceo di Roche Diagnostics, uno dei due pilastri del gruppo (l'altro è la farmaceutica). «Poiché le epidemie respiratorie, combinate con la crescente incidenza della resistenza agli antibiotici, continuano a diffondersi, ottenere una diagnosi accurata e tempestiva è fondamentale per fornire le migliori cure ai pazienti e limitare la trasmissione».

Il Cobas Respiratory Flex Test – questo il nome del nuovo strumento di controllo – «può aiutare i medici a identificare più rapidamente virus respiratori specifici, contribuendo ad accelerare la diagnosi e a fornire le giuste cure ai pazienti», prosegue il dirigente americano 46enne con studi in microbiologia e in economia negli Stati Uniti. L'esame è in grado di rilevare fino a 12 dei più comuni virus respiratori, tra cui l'influenza A, l'influenza B, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il SARS-CoV-2 utilizzando un singolo test PCR.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l'apertura del mercato alle 09.00. Dall'inizio dell'anno il corso del buono di godimento Roche – è questo il valore di riferimento, non l'azione al portatore – è salito del 10%.

Fondato nel 1896 a Basilea dall'impiegato di banca Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929), il gruppo Roche è stato uno dei primi produttori industriali di medicinali. Nel corso dei decenni diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina. Oggi la società è attiva in oltre 100 paesi del mondo e ha quote di mercato particolarmente significative nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. Nel 2023 l'impresa ha totalizzato ricavi per quasi 59 miliardi di franchi e un utile netto di 12 miliardi.

hm, ats