È previsto un volo Ginevra-Rodi e uno di rientro questa sera. Keystone

La compagnia aerea Swiss ha mantenuto i suoi collegamenti odierni da e per l'isola greca di Rodi, popolare meta turistica colpita da vasti incendi boschivi.

Il volo in partenza da Ginevra si svolgerà come previsto, stesso discorso per quello di rientro di questa sera alle 20.45.

Lo ha dichiarato una portavoce del vettore, interpellata da Keystone-ATS. Oggi non sono invece in agenda voli fra Zurigo e Rodi, operati dalla compagnia Edelweiss.

Numerosi villaggi e hotel sull'isola dell'Egeo stanno venendo evacuati da ieri a causa di roghi fuori controllo. Decine di migliaia di persone, fra cui tantissimi vacanzieri, sono già state tratte in salvo.

Dal canto suo, il numero uno mondiale del settore del turismo TUI ha annunciato oggi che tutti i suoi viaggi verso Rodi sono sospesi. Il gruppo tedesco ha comunque precisato che i collegamenti aerei rimarranno attivi per riportare a casa chi sta fuggendo dalle fiamme.

bt, ats