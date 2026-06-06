Secondo il presidente del cda di Ruag, Jürg Rötheli, tutti i dati sono stati recuperati. (Foto d'archivio) Keystone

L'azienda svizzera di armamenti Ruag ha versato un riscatto al gruppo di hacker Akira, che lo scorso autunno aveva violato la filiale statunitense Ruag LLC.

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«Abbiamo pagato una piccola cifra e fortunatamente abbiamo recuperato tutti i dati», ha confermato alla radio di servizio pubblico svizzerotedesca SRF il presidente del Consiglio d'amministrazione di Ruag, Jörg Rötheli, senza però precisare l'entità del pagamento.

Lo scorso autunno gli hacker si erano impossessati di dati di sistema di Ruag LLC e avevano minacciato di renderli pubblici.

La scelta di pagare va in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) che in linea di principio sconsiglia di versare riscatti, per non incoraggiare ulteriori attacchi e contribuire così al finanziamento di attività criminali.