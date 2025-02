La consigliera federale Viola Amherd Keystone

La ministra della difesa Viola Amherd ha chiesto un chiarimento completo sui problemi sorti presso l'azienda di armamenti di proprietà della Confederazione Ruag MRO.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

La consigliera federale si rallegra del fatto che sia stato avviato un procedimento penale e che i responsabili siano chiamati a risponderne.

I rapporti del Controllo federale delle finanze (CDF) sono stati redatti su sua richiesta e su mandato della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin), stando a una presa di posizione scritta di Amherd trasmessa oggi all'agenzia Keystone-ATS. Tali rapporti dimostrano «che è stato giusto avviare le indagini subito dopo che sono state rese note le irregolarità relative ai carri armati Leopard 1».

Anche dal rapporto intermedio di NKF, la società incaricata da Ruag di realizzare un'indagine esterna, emergono atti criminali. «Allo stato attuale stato delle nostre conoscenze, questi risalgono al 2015», ha sottolineato Amherd.

Procedimento penale in corso

La perizia esterna di NKF è ancora in corso, ma – secondo il CDF – ci sono motivi sufficienti per sospettare gravi casi di frode, punibili penalmente. Il Controllo delle finanze sottolinea tuttavia che prevale la presunzione di innocenza.

Il caso concerne almeno un ex quadro, che ricopriva incarichi sia in Svizzera che in Germania. Insieme alla moglie e a un intermediario tedesco avrebbe sottratto materiale militare. Il danno finanziario ammonta a diverse decine di milioni di franchi.

In Germania, nei confronti dell'ex dirigente coinvolto è in corso un procedimento penale per corruzione. In Svizzera, Ruag ha presentato prima di Natale una denuncia penale contro l'ex quadro e una persona sconosciuta.

Lettera anonima nel 2019

Una lettera anonima risalente al 2019 e relativa alle irregolarità di Ruag era stata indirizzata all'allora presidente di Ruag Holding, Remo Lütolf, viene precisato ancora dalla responsabile del Dipartimento federale della difesa (DDPS).

«Subito dopo essere venuto a conoscenza di questa lettera anonima, il servizio competente in seno alla SG (Segreteria generale del DDPS, ndr.) ha richiesto una presa di posizione da parte di Ruag».

L'azienda ha poi scritto per dire che aveva indagato sulle accuse e che queste si erano rivelate infondate. «A posteriori e sulla base delle indagini avviate dal dipartimento, dalla DelFin e da Ruag MRO, è chiaro che si trattava di un'affermazione errata», ha aggiunto Amherd.

I reati «con un alto livello di energia criminale» probabilmente non possono mai essere esclusi al 100%. Tuttavia, i meccanismi di controllo potrebbero essere rafforzati». Ruag attuerà le raccomandazioni del CDF e la Confederazione, in quanto proprietaria, chiederà l'introduzione di misure adeguate.

L'anno scorso il Consiglio federale aveva inoltre deciso, su richiesta del DDPS, di rivedere la forma giuridica di Ruag. Il dipartimento presenterà al Governo un progetto da porre in consultazione entro la fine dell'anno.