In Austria è necessaria una vignetta per circolare in autostrada. Questo si è rivelato la rovina di uno svizzero. imago images/Roland Mühlanger

Patrick Scherz voleva solo acquistare rapidamente una vignetta per il suo viaggio all'Eurovision Song Contest di Vienna. Invece ha perso 800 franchi in pochi secondi a causa di una truffa. Due settimane dopo, gli stessi criminali hanno tentato di nuovo di impossessarsi del suo denaro.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre si recava alla finale dell'Eurovisione Song Contest (ESC), che ha avuto luogo il 16 maggio, lo svizzero Patrick Scherz è stato vittima di un sito web che vendeva vignette false.

Invece di circa 13 euro, gli sono stati addebitati sul conto 800 franchi.

L'uomo ha immediatamente bloccato le sue carte e ha informato la sua banca e la sua compagnia di assicurazione. Quest'ultima gli ha rimborsato la perdita.

Due settimane dopo, i truffatori hanno tentato nuovamente di ottenere i suoi dati bancari.

In basso trovate la lista dei consigli da seguire e come comportarsi in caso di phishing. Mostra di più

Avrebbe dovuto essere un viaggio rilassante verso l'Eurovisione Song Contest (ESC) di Vienna a metà maggio. Invece le prime ore di viaggio di Patrick Scherz (27 anni) verso la capitale austriaca si sono rivelate stress puro.

La ragione? Lo svizzero è rimasto vittima di una truffa. E ha raccontato a blue News la sua disavventura

Improvvisamente spariscono 800 franchi

«Siamo arrivati in Austria via Monaco il giovedì prima della finale dell'ESC». Il gruppo si è accorto solo prima del confine di aver bisogno di una vignetta per le autostrade austriache.

«Così ho tirato fuori il mio cellulare e ho cercato rapidamente su Google la vignetta, che si può acquistare anche online», spiega Scherz, che ha cliccato sul primo risultato.

«Il sito sembrava affidabile. Proprio come ci si aspetta dai siti di vignette». L'elvetico non ha esitato a lungo e ne ha acquistata una per l'auto su cui viaggiava il gruppo. Ma proprio in quel momento è avvenuta la truffa.

«Mi sono registrato e ho inserito i miei dati. Quando ho confermato l'acquisto, 800 franchi sono stati immediatamente detratti dal mio conto», spiega Scherz.

Una vignetta per 10 giorni doveva costare solo 13 euro. L'uomo se ne è accorto tramite la notifica push della sua app bancaria.

Ecco come appariva la pagina web falsa. Adesso non sarebbe più attiva. zvg

Fortunatamente l'assicurazione copre i costi

Scherz ha reagito rapidamente quando si è accorto che gli era stato addebitato un importo superiore: «Ho bloccato tutte le mie carte tramite la mia app bancaria».

Ha chiamato la sua banca dall'auto e l'ha informata: «Sono stato fortunato perché ho reagito rapidamente e non è stato addebitato altro denaro».

Anche l'istituto ha reagito rapidamente e gli ha inviato subito i dati della nuova carta. In questo modo l'elvetico non è rimasto senza mezzi di pagamento durante il fine settimana.

L'uomo ha anche informato la sua compagnia di assicurazione: «Ho chiamato per verificare se avevo un'assicurazione contro le minacce informatiche. E in effetti ce l'avevo».

L'assicurazione ha preso in carico il caso e ha rimborsato allo svizzero la somma persa in pochi giorni dopo.

Un doppio tentativo di truffa

Si potrebbe pensare che la storia fosse finita qui.

Ma due settimane dopo i ci hanno tentato di nuovo. «Ho ricevuto una chiamata da un numero svizzero. 076 era il primo numero e ho risposto», spiega Scherz.

All'altro capo ha risposto una voce femminile con un tedesco stentato: «La donna mi ha detto di essere della mia compagnia assicurativa e di volermi informare che ero caduto in una truffa. Poi ha voluto le mie coordinate bancarie per potermi trasferire il denaro».

In quel momento ha capito che si trattava degli truffatori del falso sito web di vignette

«A quel punto mi sono divertito ancora per qualche minuto e sono stato al gioco. Dopo un po' si è resa conto che sapevo che la chiamata era una truffa», continua Scherz.

La donna all'altro capo si è arrabbiata e ha chiuso la telefonata. L'uomo ha immediatamente segnalato il numero alla polizia di Berna.

Oltre 7'500 reati di cybercriminalità

Un portavoce della Polizia cantonale di Berna ha spiegato a blue News che «l'anno scorso sono stati registrati 7'593 reati nell'ambito della cybercriminalità economica. Questo rappresenta una diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente».

In questi casi bisogna comportarsi correttamente. Se ricevete una chiamata sospetta «chiudete immediatamente la telefonata, soprattutto se il chiamante esercita pressione. Segnalate immediatamente le chiamate sospette alla polizia tramite i numeri di emergenza 117 o 112».

Cosa fare in caso di truffa online?

Cosa fare in caso di frode online? «Il modo più rapido per segnalare siti web sospetti (come siti di phishing o di truffa) è direttamente tramite le piattaforme ufficiali di segnalazione dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS)», afferma il portavoce.

Se siete già stati vittime di tali crimini, dovreste sporgere denuncia alla polizia. A volte è già troppo tardi e ci si accorge solo dopo di essere caduti in una truffa.

Il portavoce aggiunge che: «Se avete già inserito i dati della vostra carta, informate immediatamente la vostra banca e fate cancellare la carta. Come misura di sicurezza, controllate regolarmente i vostri estratti conto alla ricerca di transazioni sospette e segnalate immediatamente alla vostra banca eventuali anomalie».

I seguenti consigli sono stati forniti dalla Polizia cantonale di Berna su richiesta di blue News:

Ecco come comportarsi in caso di phishing Non è mai necessario inserire i dati di accesso per ricevere denaro.

Utilizzate sempre e solo l'accesso che conoscete per accedere alla vostra banca e non utilizzate mai un link o un codice QR che avete ricevuto.

Se possibile, concordate il «pagamento al ritiro» sulle piattaforme di annunci. Non pagate mai in anticipo il trasporto della merce che volete vendere.

Se qualcuno vuole pagarvi tramite Twint, annotate nella vostra app Twint che non sta confermando una richiesta di denaro.

Scansionate un codice QR di Twint per il pagamento solo con la vostra app Twint e non con l'app fotocamera del vostro cellulare.

Non inoltrate a nessun altro un codice QR o un codice numerico ricevuto da Twint o dalla vostra banca. Mostra di più