Arte concettualeRubata di nuovo la «banana» di Cattelan dal Centre Pompidou-Metz
ai-scrape
3.6.2026 - 19:18
L'opera contemporanea «Il Comico» di Maurizio Cattelan è stata sottratta dal Centre Pompidou-Metz, dove era esposta nell'ambito di una mostra temporanea. Il museo ha presentato immediatamente denuncia alle autorità competenti.
Non è la prima volta che l'opera diventa protagonista di episodi singolari. Lo scorso luglio, un visitatore aveva staccato la banana e l'aveva mangiata.
La gestione dell'opera prevede procedure molto particolari, che contribuiscono a definirne il significato. Infatti la sostituzione del frutto avviene ogni tre giorni.
Il valore dell'opera non risiede nel frutto stesso, ma nel certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione. Il Centre Pompidou-Metz ha affermato di «condannare questo atto, che mina il rispetto dovuto alle opere esposte».
Il frutto è stato nel frattempo sostituito e la mostra «Endless Sunday», inaugurata a maggio 2025 e programmata fino al 25 gennaio 2027, continua regolarmente nonostante l'incidente.