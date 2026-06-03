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Arte concettuale Rubata di nuovo la «banana» di Cattelan dal Centre Pompidou-Metz

ai-scrape

3.6.2026 - 19:18

La «celebre» banana dell'artista italiano Maurizio Cattelan.
La «celebre» banana dell'artista italiano Maurizio Cattelan.
sda

L'opera contemporanea «Il Comico» di Maurizio Cattelan è stata sottratta dal Centre Pompidou-Metz, dove era esposta nell'ambito di una mostra temporanea. Il museo ha presentato immediatamente denuncia alle autorità competenti.

Alessia Moneghini

03.06.2026, 19:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La celebre «banana» dell'artista italiano Maurizio Cattelan è rubata dal Centre Pompidou-Metz.
  • Non è la prima volta che l'opera, intitolata «Il Comico», è vittima di un furto: a luglio un visitatore aveva staccato la banana e l'aveva mangiata.
  • Il valore dell'opera risiede nel certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione.
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La celebre «banana» dell'artista italiano Maurizio Cattelan, intitolata «Il Comico», è sparita dal Centre Pompidou-Metz, situato nella Francia orientale.

Come riporta «RaiNews», la scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì, quando una guardia di sicurezza del museo ha rilevato l'assenza del frutto esposto.

Il museo ha diffuso la notizia attraverso un comunicato ufficiale, annunciando l'immediata presentazione di una denuncia contro ignoti alle autorità competenti.

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Il suo valore risiede nell'autenticità

Non è la prima volta che l'opera diventa protagonista di episodi singolari. Lo scorso luglio, un visitatore aveva staccato la banana e l'aveva mangiata.

La gestione dell'opera prevede procedure molto particolari, che contribuiscono a definirne il significato. Infatti la sostituzione del frutto avviene ogni tre giorni.

Il valore dell'opera non risiede nel frutto stesso, ma nel certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione. Il Centre Pompidou-Metz ha affermato di «condannare questo atto, che mina il rispetto dovuto alle opere esposte».

Il frutto è stato nel frattempo sostituito e la mostra «Endless Sunday», inaugurata a maggio 2025 e programmata fino al 25 gennaio 2027, continua regolarmente nonostante l'incidente.

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