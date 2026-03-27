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Furto a Nestlé Rubate 12 tonnellate di Kit Kat, il veicolo che le trasportava è disperso

SDA

27.3.2026 - 19:11

Il veicolo che trasportava il cioccolato si è volatilizzato nel nulla.
Il veicolo che trasportava il cioccolato si è volatilizzato nel nulla.
Keystone

Una spedizione con circa 12 tonnellate di Kit Kat, ossia oltre 400'000 barrette di cioccolato, è stata rubata la scorsa settimana in Europa durante il trasporto tra gli stabilimenti di produzione e distribuzione.

Keystone-SDA

27.03.2026, 19:11

27.03.2026, 19:14

Lo ha annunciato in serata Nestlé, proprietaria del celebre snack. Partita dall'Italia centrale, la merce avrebbe dovuto essere smistata in tutto il continente lungo un percorso di 1250-1350 chilometri, che doveva concludersi in Polonia. Invece, il veicolo e il suo carico si sono volatilizzati e risultano tuttora dispersi.

Indagini sono in corso in stretta collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento, si indica in una nota.

«Pur apprezzando il gusto eccezionale dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema crescente per le aziende di tutte le dimensioni», ha affermato con un tocco di ironia un portavoce, citato nel comunicato.

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