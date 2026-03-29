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Nella Svizzera orientale Rubate auto di lusso per oltre 1,5 milioni di franchi, tre arresti

SDA

29.3.2026 - 12:48

Tre francesi sono stati arrestati in relazione ai fatti. (foto simbolica)
Tre francesi sono stati arrestati in relazione ai fatti. (foto simbolica)
Keystone

Ladri d'auto in azione nella notte nei cantoni di San Gallo e Turgovia. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, sono state rubate vetture di lusso e targhe per un valore totale di oltre 1,5 milioni di franchi. Tre persone sono finite in manette.

Keystone-SDA

29.03.2026, 12:48

Vari furti sono stati segnalati a Engwilen, Matzingen, Wäldi e Hagenwil, riferisce in un comunicato la polizia turgoviese. Verso le 6.30, durante un controllo a Frauenfeld, una donna di 31 anni e due uomini di 24 e 43, tutti francesi, sono stati arrestati in relazione ai fatti.

Da ulteriori accertamenti è emerso che i veicoli in loro possesso erano stati rubati a Engwilen e a Muolen (SG), in un colpo simile. In quest'ultimo comune, informa la polizia sangallese in una nota, verso le 02.30 i ladri si sono introdotti con la forza in una concessionaria, impossessandosi delle chiavi di due auto dal valore di 200'000 franchi.

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