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Stati Uniti Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche, ma stabili

SDA

4.5.2026 - 08:10

La procura di New York indaga sulle relazioni di Rudolph Giuliani con agenti ucraini
La procura di New York indaga sulle relazioni di Rudolph Giuliani con agenti ucraini
sda

Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, in un ospedale della Florida. Lo riporta il New York Times citando un portavoce dell'ex sindaco di New York ed ex legale di Donald Trump.

Keystone-SDA

04.05.2026, 08:10

«Il nostro favoloso Rudy Giuliani, una vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York, è in ospedale in condizioni critiche. Che tragedia il fatto che sia stato trattato così male dai democratici. Aveva ragione su tutto», ha scritto Donald Trump sul suo social Truth.

I democratici «hanno truccato le elezioni, inventato centinaia di storie e fatto il possibile per distruggere il nostro Paese e guardate a Rudy», ha messo in evidenza.

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