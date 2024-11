Robert Woodland deve scontare 12 anni in una colonia a regime duro. Keystone

Un tribunale di Mosca ha condannato oggi in appello Robert Woodland, un cittadino russo-americano arrestato a gennaio e perseguito per un caso di droga, a dodici anni e mezzo di carcere, in mezzo alle tensioni tra Russia e Stati Uniti.

SDA

Secondo un giornalista dell'AFP presente all'udienza, la giudice Irina Khorlina ha deciso di lasciare «invariata» la sentenza di luglio, da scontare in una colonia a regime duro.

SDA