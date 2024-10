Google avrebbe accumulato in Russia multe per circa 2,5 decilioni di dollari – una cifra a 34 zeri – per essersi rifiutata di ripristinare gli account su YouTube di 17 media considerati filo-Cremlino: lo scrive il giornale RBK citando una propria fonte.

SDA

Mentre la BBC sottolinea che nonostante sia una delle aziende più ricche del mondo, la sanzione record è notevolmente superiore ai 2'000 miliardi di dollari di valore di Google.

Ed è di gran lunga superiore al prodotto interno lordo (PIL) mondiale totale, che il Fondo monetario internazionale stima essere pari a 110 trilioni di dollari.

La Tass, che ha interpellato un avvocato, Ivan Morozov, scrive che la multa monstre è stata raggiunta per il meccanismo secondo il quale le sanzioni raddoppiano ogni giorno in cui non vengono pagate.

«Google è stata chiamata da un tribunale russo a responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 13.41 del Codice dei reati amministrativi per aver rimosso canali sulla piattaforma YouTube. Il tribunale ha ordinato alla società di ripristinare questi canali», ha detto l'avvocato,

Che poi ha anche sottolineato che la sentenza stabilisce che se la multa non viene pagata entro nove mesi, raddoppia ogni giorno successivo e non c'è limite a questo numero.

La notizia è stata commentata anche dal portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov. «Non posso neanche pronunciare questa cifra, che però è piuttosto piena di simbolismo», ha dichiarato Peskov secondo la Tass affermando che «Google non dovrebbe limitare le attività» delle emittenti russe filogovernative «sulla sua piattaforma».

Dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, molti media considerati filo-Cremlino o direttamente finanziati dallo Stato russo sono stati bloccati in diversi Paesi occidentali con l'accusa di fare da megafono alla propaganda di Mosca.

