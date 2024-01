Il nazionalista russo Igor Girkin. Keystone

Il nazionalista russo Igor Girkin (detto Strelkov, il fuciliere), ex comandante delle milizie separatiste nella regione ucraina di Donetsk, è stato condannato a 4 anni di reclusione da una Corte di Mosca perché giudicato colpevole di «incitamento all'estremismo».

Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Girkin, un ex colonnello dei servizi di sicurezza russi (Fsb), è un convinto sostenitore dell'operazione militare in Ucraina, ma non ha risparmiato critiche ai vertici militari e allo stesso presidente Vladimir Putin per la sua conduzione.

Nel 2022 Girkin è stato anche condannato all'ergastolo in contumacia da una Corte olandese per essere stato coinvolto nell'abbattimento nel 2014 di un aereo malese con 298 persone a bordo nel Donbass mentre era in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur.

SDA