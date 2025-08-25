  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In carcere da 3 anni Il ricercatore francese Vinatier a processo per spionaggio in Russia

SDA

25.8.2025 - 13:20

Il ricercatore francese Laurent Vinatier dovrebbe comparire oggi dinanzi ad un tribunale di Mosca, dove è accusato di «spionaggio» (foto d'archivio).
Il ricercatore francese Laurent Vinatier dovrebbe comparire oggi dinanzi ad un tribunale di Mosca, dove è accusato di «spionaggio» (foto d'archivio).
Keystone

Una Corte russa terrà oggi un'udienza con le accuse di spionaggio nei confronti del ricercatore francese Laurent Vinatier, che sta già scontando una condanna a tre anni di reclusione per aver violato la legge sugli «agenti stranieri».

Keystone-SDA

25.08.2025, 13:20

25.08.2025, 13:22

L'udienza si svolgerà a porte chiuse e riguarda un'inchiesta per «spionaggio» nei confronti di Vinatier, ha confermato all'agenzia Afp Anastassia Pychkina, portavoce del tribunale di Lefortovo.

Vinatier, arrestato lo scorso anno, era stato condannato lo scorso febbraio in appello a tre anni per avere raccolto «informazioni militari» senza essersi registrato come «agente straniero».

Diversi osservatori occidentali ritengono che vi siano in realtà motivi politici, e in particolare le tensioni tra Russia e Francia sullo sfondo della guerra in Ucraina, dietro le imputazioni rivolte a Vinatier, che lavorava per il Centro per il dialogo umanitario (HD) di Ginevra, un'ong che indica come propria attività principale quella di «evitare e risolvere i conflitti armati nel mondo attraverso la mediazione la diplomazia discreta».

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

Altre notizie

«Devo smaltire 1500 smalti». Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

«Devo smaltire 1500 smalti»Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

Francia. Alpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

FranciaAlpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

A Basilea. È morto a 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

A BasileaÈ morto a 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah