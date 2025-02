O'Leary mentre si fa beffe del ministro Bustinduy. Keystone

Nuovo attacco di Ryanair al ministro del Consumo spagnolo, Pablo Bustinduy, reo, secondo il CEO della compagnia aerea, Michael O'Leary, di aver imposto «multe illegali» da 179 milioni di euro a operatori del settore.

Keystone-SDA SDA

Dopo aver definito Bustinduy a gennaio un «pazzo ministro comunista», oggi O'Leary ha rincarato la dose: il CEO di Ryanair ha infatti presentato a Madrid una campagna di voli scontati caratterizzata dallo slogan «Prenota prezzi pazzi prima che il pagliaccio alzi i prezzi», accompagnato da fotomontaggi del ministro travestito proprio da clown.

Secondo O'Leary, le sanzioni applicate dal governo spagnolo a Ryanair e altre compagnie per pratiche come quella di far pagare un extra per il bagaglio a mano non rispetterebbero la normativa europea in materia. «Non ci rassegneremo a una multa illegale creata da questo politico pazzo», ha detto il CEO.

Interpellato da cronisti al Senato, Bustinduy ha replicato agli attacchi nei suoi confronti. «Sono il ministro del Consumo, la mia responsabilità è difendere i diritti dei consumatori», ha detto in dichiarazioni riprese da Europa Press.

«Nessuna campagna di insulti, diffamazione o maleducazione mi distrarranno da questo obiettivo», ha aggiunto, sostenendo inoltre che non è il suo «stile» partecipare «alle eccentricità di un milionario straniero».