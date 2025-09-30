Passeggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia

Il volo è stato costretto ad uno scalo forzato (immagine d'illustrazione). sda

Un volo Ryanair partito da Londra e diretto in Spagna ha dovuto interrompere la rotta e atterrare a Tolosa, in Francia, a causa del comportamento turbolento di alcuni passeggeri che sono stati fatti scendere dall'aereo.

Alcuni viaggiatori diretti ad Alicante sono stati fatti scendere dal volo Ryanair dopo aver creato confusione a bordo. Per permettere l’intervento della polizia, il velivolo ha dovuto atterrare d'emergenza a Tolosa, in territorio francese.

Secondo un portavoce della compagnia aerea, il volo FR8425, partito dall'aeroporto di Luton, è stato deviato a causa di un «piccolo gruppo di passeggeri che si è comportato in modo indisciplinato». Un testimone ha riferito che i passeggeri avevano bevuto molto prima del volo e discutevano rumorosamente di aver mescolato rum con Coca-Cola.

Prima il baccano, poi la lite

Come riporta «People», durante il volo, i passeggeri coinvolti erano divisi in due file, separate da un gruppo di donne. Dopo circa 30 minuti in volo, il gruppo ha iniziato a comportarsi in modo maleducato, rovesciando bevande sulle vicine di posto e sui loro laptop. A quel punto, è scoppiata una lite con un altro passeggero che li aveva rimproverati.

L'equipaggio ha deciso di deviare il volo verso Tolosa e ha avvisato le autorità locali. Un video girato da un altro passeggero mostra i membri della Gendarmeria Nazionale francese salire a bordo e dirigersi verso i passeggeri indisciplinati.

Tutti cacciati

Due membri del gruppo hanno collaborato con le autorità e sono stati scortati fuori dall'aereo. Un altro però, con un cappellino blu e un braccio tatuato, ha opposto resistenza, cercando di sfuggire alla presa degli agenti. Durante l'alterco, gli altri passeggeri hanno applaudito e incitato. Alla fine, anche gli ultimi due membri del gruppo, sono stati scortati fuori dall'aereo.

Dopo la rimozione dei passeggeri, il volo è ripartito da Tolosa ed è arrivato ad Alicante intorno alle 21h15 ora locale. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato che la compagnia ha una politica di tolleranza zero verso i comportamenti indisciplinati e continuerà a prendere provvedimenti per garantire un ambiente di viaggio rispettoso e senza stress per tutti i passeggeri e l'equipaggio.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.