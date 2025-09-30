  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Passeggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia

ai-scrape

30.9.2025 - 20:50

Il volo è stato costretto ad uno scalo forzato (immagine d'illustrazione). 
Il volo è stato costretto ad uno scalo forzato (immagine d'illustrazione). 
sda

Un volo Ryanair partito da Londra e diretto in Spagna ha dovuto interrompere la rotta e atterrare a Tolosa, in Francia, a causa del comportamento turbolento di alcuni passeggeri che sono stati fatti scendere dall'aereo.

Antonio Fontana

30.09.2025, 20:50

Alcuni viaggiatori diretti ad Alicante sono stati fatti scendere dal volo Ryanair dopo aver creato confusione a bordo. Per permettere l’intervento della polizia, il velivolo ha dovuto atterrare d'emergenza a Tolosa, in territorio francese.

Secondo un portavoce della compagnia aerea, il volo FR8425, partito dall'aeroporto di Luton, è stato deviato a causa di un «piccolo gruppo di passeggeri che si è comportato in modo indisciplinato». Un testimone ha riferito che i passeggeri avevano bevuto molto prima del volo e discutevano rumorosamente di aver mescolato rum con Coca-Cola.

Prima il baccano, poi la lite

Come riporta «People», durante il volo, i passeggeri coinvolti erano divisi in due file, separate da un gruppo di donne. Dopo circa 30 minuti in volo, il gruppo ha iniziato a comportarsi in modo maleducato, rovesciando bevande sulle vicine di posto e sui loro laptop. A quel punto, è scoppiata una lite con un altro passeggero che li aveva rimproverati.

L'equipaggio ha deciso di deviare il volo verso Tolosa e ha avvisato le autorità locali. Un video girato da un altro passeggero mostra i membri della Gendarmeria Nazionale francese salire a bordo e dirigersi verso i passeggeri indisciplinati.

Tutti cacciati

Due membri del gruppo hanno collaborato con le autorità e sono stati scortati fuori dall'aereo. Un altro però, con un cappellino blu e un braccio tatuato, ha opposto resistenza, cercando di sfuggire alla presa degli agenti. Durante l'alterco, gli altri passeggeri hanno applaudito e incitato. Alla fine, anche gli ultimi due membri del gruppo, sono stati scortati fuori dall'aereo.

Dopo la rimozione dei passeggeri, il volo è ripartito da Tolosa ed è arrivato ad Alicante intorno alle 21h15 ora locale. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato che la compagnia ha una politica di tolleranza zero verso i comportamenti indisciplinati e continuerà a prendere provvedimenti per garantire un ambiente di viaggio rispettoso e senza stress per tutti i passeggeri e l'equipaggio.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Passeggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Trump ai generali a Quantico: «Pronti alla guerra anche nel Paese»

Altre notizie

Vietnam. 29 morti e scuole chiuse ad Hanoi per il tifone Bualoi

Vietnam29 morti e scuole chiuse ad Hanoi per il tifone Bualoi

Stati Uniti. Lo «sciamano di QAnon» del 6 gennaio fa causa a Trump per 40 trilioni

Stati UnitiLo «sciamano di QAnon» del 6 gennaio fa causa a Trump per 40 trilioni

Maltempo. I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video

MaltempoI paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video