Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La compagnia aerea ha annunciato negli scorsi giorni la decisione presa, che entrerà in vigore a novembre, di far passare da 1,50 euro a 2,50 euro il bonus versato ai dipendenti di terra per ogni bagaglio che beccano fuori misura. Ma questa mossa ha suscitato critiche da parte delle associazioni dei consumatori.

Hai fretta? blue News riassume per te Ryanair ha annunciato che, da novembre, aumenterà i bonus per il personale di terra che intercetta bagagli che superano le dimensioni consentite.

Le regole della compagnia aerea prevedono che i passeggeri rispettino dimensioni specifiche per i bagagli, con multe che possono arrivare fino a 87 euro.

Tuttavia questa decisione ha suscitato critiche da parte di alcune associazione dei consumatori. Mostra di più

Ryanair ha annunciato che, a partire da novembre 2025, aumenterà i bonus per il personale ai banchi d'imbarco che intercetta bagagli che superano le dimensioni consentite.

Il bonus, come spiega «Adnkronos», passerà da 1,50 euro a 2,50 euro per ogni bagaglio fuori misura individuato e verrà eliminato il limite massimo di 80 euro. L'amministratore delegato della compagnia, Micheal O'Leary, ha fatto questo annuncio durante una conferenza stampa a Londra.

Le regole di Ryanair prevedono che i passeggeri rispettino dimensioni specifiche per i bagagli, con multe che possono arrivare fino a 87 euro per chi non si conforma. Ogni anno, circa 200.000 passeggeri vengono multati per bagagli fuori misura.

O'Leary ha sottolineato l'importanza di far rispettare queste regole, affermando che il personale di terra deve individuare chi non le rispetta.

Idea che ha ricevuto diverse critiche

Tuttavia, questa decisione ha suscitato critiche. Il Codacons ha definito l'iniziativa un autogol dal punto di vista dell'immagine, sostenendo che potrebbe danneggiare il rapporto di fiducia tra i consumatori e la compagnia aerea.

L'associazione ha espresso preoccupazione per un possibile clima di sospetto che potrebbe trasformare ogni bagaglio in una fonte di guadagno.

Anche Assoutenti ha criticato la politica di Ryanair, definendola inaccettabile. Il presidente Gabriele Melluso ha sottolineato che il personale non dovrebbe essere messo in contrasto con i viaggiatori, ma piuttosto dovrebbe instaurarsi un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia reciproca.

Ha inoltre evidenziato che il volo è già un'esperienza stressante e che il personale dovrebbe aiutare i passeggeri a sentirsi a proprio agio.

Le regole legali

Dal punto di vista legale, le compagnie aeree hanno la libertà di stabilire le proprie politiche sui bagagli, purché siano comunicate chiaramente.

Tuttavia, l'applicazione di queste politiche è oggetto di dibattito. L'avvocato David Janoszka ha spiegato che, sebbene le pratiche di Ryanair siano legali, c'è bisogno di una regolamentazione comune a livello europeo.

Recentemente, i ministri dei Trasporti dell'UE hanno proposto di garantire un bagaglio a mano gratuito con dimensioni minime di 40x30x15 centimetri.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA