Fino a 570 invitati Sabato un «concerto per le stelle» per ricordare Crans-Montana

SDA

8.2.2026 - 11:52

Il concerto in memoria delle vittime della tragedia si terrà sabato 14 febbraio. (Foto archivio)
Il concerto in memoria delle vittime della tragedia si terrà sabato 14 febbraio. (Foto archivio)
Keystone

Un concerto in omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno si terrà sabato 14 febbraio al Centro congressi «Le Régent» di Crans-Montana.

Keystone-SDA

08.02.2026, 11:52

08.02.2026, 11:58

All'evento commemorativo si esibiranno, tra gli altri, la Sedunum String Orchestra di Sion e la soprano vallesana Franziska Heinzen.

Pensato come un momento di raccoglimento e condivisione, il «Concert pour les étoiles» ("Concerto per le stelle"), organizzato da Crans-Montana Classics in collaborazione con Swiss Made Culture e la Fondazione Opale di Lens, intende ricordare le vittime e mostrare la solidarietà collettiva, nel rispetto e nella dignità, scrivono i promotori.

Dato il forte interesse suscitato tra la popolazione, l'evento è stato trasferito in una sede più capiente rispetto a quella inizialmente prevista. Il Centro congressi potrà infatti accogliere fino a 570 persone, previa iscrizione gratuita, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Isabelle Bagnoud Loretan, direttrice di Crans-Montana Classics.

Il concerto diretto da Sébastien Bagnoud vedrà sul palco, oltre ai sedici musicisti dell'ensemble d'archi di Sion e Franziska Heinzen, i violoncellisti Jing Zhao e Michael Guttman nonché il pianista Loris Mittaz.

