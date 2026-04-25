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Milano Sala: «Sull'intitolazione di Malpensa a Berlusconi non faremo più ricorso»

SDA

25.4.2026 - 10:35

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala accetta la decisione della giustizia. (Immagine d'archivio).
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala accetta la decisione della giustizia. (Immagine d'archivio).
Keystone

Non ci saranno più ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Keystone-SDA

25.04.2026, 10:35

25.04.2026, 10:36

Ricorsi respinti. Il TAR della Lombardia: «Legittima l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi»

Ricorsi respintiIl TAR della Lombardia: «Legittima l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi»

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha bocciato il ricorso del Comune di Milano e di altri Comuni e ora «non faremo niente», ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sarà un nuovo ricorso.

«A questo punto verrà intitolato a Berlusconi. Noi abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto», ha sottolineato.

«Voglio precisare che la nostra azione non era tanto stata indirizzata da una riflessione politica relativa a chi era Berlusconi – ha detto Sala a margine di una deposizione delle corone per il 25 aprile – , ma c'è una cosa che secondo me è difficile da accettare. Il nome di Berlusconi, legittimamente, appare ancora nel simbolo di un partito politico. Per cui noi dedichiamo un aeroporto che è di tutti a un partito di fatto, e questo io mi permetto solo di dire che non lo trovo corretto».

«Detto ciò, la giustizia va rispettata senza se e senza ma – ha concluso – e per cui non faremo nient'altro».

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