La distruzione causata da Gezani sull'isola dell'Oceano Indiano. Keystone

È salito ad almeno 40 morti e 427 feriti il bilancio ufficiale delle vittime del ciclone Gezani, che si è abbattuto tre giorni fa sul Madagascar.

Keystone-SDA SDA

Lo afferma l'Ufficio nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri (Bnrgc), secondo cui sei persone risultano al momento disperse.

Dopo aver visitato Toamasina, la seconda città più grande dell'isola, Tania Goosens, direttrice del Programma alimentare mondiale per il Madagascar, ha dichiarato che la portata della distruzione è schiacciante. «Le autorità hanno riferito che l'80% della città è stato danneggiato», ha detto, aggiungendo che «la città ha circa il cinque percento di elettricità e non c'è acqua».