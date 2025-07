I dispersi potrebbero essere decine se non centinaia. Keystone

Il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas sale a 24 morti. Lo hanno annunciato venerdì sera (nella notte per noi in Svizzera) in una conferenza stampa le autorità locali. Tra i dispersi ci sono anche bambini, visto che le alluvioni hanno colpito un'area di campi estivi.

Il bilancio esatto non è ancora chiaro, ma le autorità temono il peggio e alcuni media locali parlano infatti di centinaia di persone disperse.

Le autorità della contea di Kerr hanno invitato i residenti a restare a casa così da non esporsi a rischi e a non intralciare il lavoro dei soccorritori, impegnati nelle ricerche delle persone che potrebbero essere state trascinate via dall'acqua.

Centinaia di dispersi?

Per ora le inondazioni hanno causato la morte di almeno 24 persone nella contea di Kerr, secondo quanto riferito dalle autorità texane in una conferenza stampa venerdì sera.

Come riporta la CNN i funzionari non hanno fornito dettagli sulle vittime né sul numero totale di persone che potrebbero essere disperse nella contea.

Venerdì sera erano mancavano all'appello circa due dozzine di ragazze che si trovavano in un campo estivo cristiano privato, il Camp Mystic a Hunt, vicino al fiume Guadalupe, che secondo il Servizio Meteorologico Nazionale ha raggiunto il secondo livello più alto mai registrato.

Mezzi di soccorso imponenti: oltre 500 soccorritori

Tutti gli ospiti degli altri 18 campi estivi lungo il fiume sono stati ritrovati, hanno detto le autorità.

Secondo il maggiore generale Thomas M. Suelzer del Dipartimento Militare del Texas, venerdì sera erano state evacuate o salvate 237 persone.

Suelzer ha sottolineato che oltre due terzi dei soccorsi sono stati effettuati con elicotteri. Ne sono impegnati almeno 14, con12 droni e oltre 500 persone provenienti da varie unità di soccorso.

Il governatore Greg Abbott ha dichiarato che le squadre di ricerca e soccorso setacceranno le zone alluvionate «senza sosta».

Alcuni genitori hanno pubblicato online le foto dei propri figli nella speranza di ricevere informazioni sulla loro sorte.