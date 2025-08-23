RoghiSale il numero dei morti negli incendi in Portograllo
23.8.2025 - 13:17
È morto all'alba di oggi l'uomo rimasto ferito nell'incendio di Sabugal, nel distretto di Guarda, nel Portogallo colpito dagli incendi. Sale così a quattro il numero dei morti a causa dei roghi.
L'uomo aveva 45 anni e lavorava per un'azienda privata di protezione del patrimonio forestale. Era rimasto gravemente ustionato mentre tentava di combattere le fiamme ed era stato ricoverato all'ospedale di Porto.