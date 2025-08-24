L'incidente è avvenuto a bordo di un aereo norvegese. Archivbild: Keystone

Un passeggero è salito di nascosto a bordo di un aereo a Tromsø senza biglietto, senza documenti e, soprattutto, senza attirare l'attenzione. I protocolli di sicurezza sono in fase di revisione.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo è riuscito a salire a bordo di un aereo per Oslo all'aeroporto di Tromsø senza carta d'identità o biglietto, unendosi a un altro passeggero, senza farsi notare.

Il reato è stato scoperto solo quando la polizia è stata chiamata a bordo a causa di un altro incidente.

L'aeroporto e la compagnia aerea hanno annunciato una revisione dei loro protocolli di sicurezza. Mostra di più

In Norvegia, un uomo è riuscito a superare tutti i controlli e a salire a bordo di un aereo senza documenti o biglietti.

Per farlo, ha seguito il passeggero davanti a lui mentre attraversava i varchi di sicurezza, ha spiegato Ivar Helsing Schrøen, responsabile dell'aeroporto di Tromsø, all'emittente norvegese «NRK».

L'uomo è riuscito a salire sull'aereo per Oslo senza essere notato. Curiosamente, l'incidente è venuto alla luce solo perché la polizia è stata chiamata a causa di un altro passeggero problematico a bordo dell'aereo.

Helsing Schrøen ha annunciato a NRK che l'aeroporto revisionerà i suoi protocolli di sicurezza per garantire che un simile incidente non si ripeta: «Rivedremo le routine interne sia per noi che per coloro che si occupano dell'imbarco».

Il volo in questione era operato dalla compagnia aerea Norwegian.

La compagnia aerea annuncia un'indagine

Interpellata da NRK, Norwegian ha spiegato che episodi del genere sono molto rari.

«Ci sono diversi punti di ispezione pensati per prevenire incidenti di questo tipo, ad esempio ai controlli di sicurezza e al gate prima dell'imbarco. Prendiamo la cosa molto seriamente e rivedremo le procedure insieme all'aeroporto», ha dichiarato una portavoce della compagnia aerea.

Quanto avvenuto è oggetto di indagine.

Non è il primo caso del genere

Sebbene tali incidenti siano rari, non è la prima volta che accade qualcosa del genere all'aeroporto di Tromsø.

Nel 2023, qualcosa di simile si è verificato nell'aeroporto internazionale, allora temporaneo, riferisce Helsing Schrøen. «In quell'occasione, tuttavia, la persona in questione è stata fermata a bordo dell'aereo ed espulsa abbastanza rapidamente», afferma.