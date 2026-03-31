Solo nel 2026, si contano già 4 vittime di questa pratica in Svizzera. KEYSTONE

Per un video virale o qualche «like» in più, sempre più giovani sfidano la morte arrampicandosi sui treni. Una moda pericolosa che in Svizzera ha già fatto diverse vittime e che lascia dietro di sé storie scioccanti, come quella di Noah - intervistato dalla «SRF», sopravvissuto per miracolo a una scarica elettrica devastante.

Hai fretta? blue News riassume per te Il train surfing, pratica diffusa sui social, spinge giovani a salire sui treni rischiando la vita per ottenere like.

Noah, 17 anni, è sopravvissuto a una violenta scarica elettrica che ha definito il dolore peggiore mai provato.

In Svizzera, quattro adolescenti sono morti dall'inizio dell'anno in incidenti simili.

Le linee ad alta tensione sono estremamente pericolose anche senza contatto diretto e possono causare ustioni, amputazioni o morte.

Dopo queste tragedie, alcuni ex praticanti lanciano un appello: fermarsi prima che sia troppo tardi. Mostra di più

Salire su un treno per qualche secondo di adrenalina, un video da postare e una manciata di «like». Ma il prezzo può essere altissimo. In Svizzera, dall'inizio dell'anno, quattro giovani hanno perso la vita in quella che sembra una sfida social, ma è in realtà una roulette russa.

Il tema è stato trattato dalla «SRF», che ha intervistato Noah (nome di fantasia), un giovane sopravvissuto per miracolo. L'estate scorsa, a soli 17 anni, è salito su un treno fermo in stazione, come aveva fatto altre volte.

Poi l'errore fatale: la gamba troppo vicina a un elemento sotto tensione. La corrente lo attraversa, scaricandosi fino al suolo. «È stato il dolore peggiore della mia vita», racconta.

Una minaccia invisibile che uccide

Il rischio è tanto silenzioso quanto letale. «Non si vede, non si sente, non si percepisce», avverte Bruno Gugelmann, responsabile degli interventi delle FFS a Olten interpellato da «SRF».

Il problema? Non esiste una distanza di sicurezza precisa. Anche senza toccare i cavi, l'elettricità può colpire. La raccomandazione è chiara: stare sempre ad almeno due metri dalle linee ad alta tensione.

Le conseguenze sono devastanti: ustioni gravissime, amputazioni, o addirittura la morte.

È quello che è successo a inizio febbraio in Argovia. Un ragazzo di 18 anni sale su un treno con un amico alla stazione di Lenzburg. Si avvicina troppo a una parte sotto tensione. La scarica lo uccide e lo scaraventa a terra vicino a Beinwil am See.

E non è un caso isolato. In appena tre mesi, quattro adolescenti sono morti in Svizzera: a Langenthal, Zofingen, tra Lenzburg e Beinwil am See e infine a Erstfeld.

«Mi sento in parte responsabile»

La tragedia colpisce da vicino Noah, così come Beni (nome di fantasia), anche lui ex praticante di train surfing. Il giovane morto in Argovia faceva parte del loro stesso giro.

L'intervista della «SRF» mostra come Noah non riesca a darsi pace: «Mi sento in parte responsabile». Poi il paragone, crudo: «È come vendere un'arma a qualcuno e poi scoprire che l'ha usata per uccidere. Anche tu hai una responsabilità».

Non è solo senso di colpa. È la consapevolezza di aver alimentato un fenomeno pericoloso. Come tanti altri, anche loro pubblicavano online video delle loro imprese. Clip spettacolari, capaci di attirare visualizzazioni… e imitatori.

La corsa ai like che vale una vita

Uno studio dell'Ospedale universitario di Zurigo lo conferma: i social tendono a glorificare questi comportamenti e a spingere altri giovani a provarci.

Il train surfing non è una moda nuova, ma oggi è amplificato dai social. I giovani - spesso ragazzi - lo fanno per impressionare e per ottenere riconoscimento.

«Gli adolescenti non hanno ancora una piena percezione del rischio», spiega Lulzana Musliu di Pro Juventute alla «RTS». «E i social amplificano il bisogno di approvazione».

Dalla sfida alla consapevolezza

Per Noah e Beni, il punto di svolta è arrivato troppo tardi. Dopo l'incidente e le morti, hanno prima reso privati i loro profili, poi li hanno cancellati.

Oggi lanciano un appello chiaro a chi è ancora dentro questo mondo: fermatevi. «State giocando con la vostra vita. E la vita non è un gioco», avverte Gugelmann.

Parole che pesano. Perché dietro ogni video spettacolare può nascondersi una tragedia. E bastano pochi secondi per trasformare un «like» in una condanna.