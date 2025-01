Quindici giorni dopo l'attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo (Germania) è morta in ospedale una donna di 52 anni, portando così a sei il numero di vittime (foto d'archivio) Keystone

È salito a sei il numero delle vittime dell'attentato terroristico del 20 dicembre scorso al mercatino di Natale della città tedesca di Magdeburgo.

Keystone-SDA SDA

Una donna di 52 anni è infatti deceduta in ospedale per la gravità delle ferite riportate 15 giorni dopo l'attentato, che fece anche 299 feriti, falciati dall'automobile guidata in velocità sulla folla da un cittadino saudita. Lo annuncia la procura di Magdeburgo.