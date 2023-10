La professoressa Tanja Stadler del Politecnico di Zurigo sta osservando un nuovo aumento del numero di casi di Covid. Keystone

Il numero di casi di Covid sta aumentando di nuovo in modo significativo in Svizzera, ma l'ex capa della task force creata durante la pandemia, Tanja Stadler, spiega che la maggior parte delle persone non deve preoccuparsi.

Hai fretta? blue News riassume per te I casi di Covid sono di nuovo in aumento e probabilmente continueranno a salire anche in inverno, secondo Tanja Stadler. La professoressa e matematica del Politecnico di Zurigo presiede il comitato scientifico consultivo del Governo, che è succeduto alla task force Covid.

In un'intervista al «Blick», Stadler afferma che un'infezione potrebbe essere pericolosa soprattutto per le persone anziane e immunocompromesse. Per tutti gli altri non c'è motivo di preoccuparsi.

Tuttavia, secondo l'esperta il sistema sanitario svizzero «è concepito in modo tale che in inverno le cose possono andare male». Mostra di più

Il Covid sta circolando sempre di più in Svizzera. Lo ha confermato la professoressa del Politecnico di Zurigo Tanja Stadler in un'intervista al «Blick» pubblicata lunedì. Fa riferimento ai dati delle misurazioni delle acque reflue.

L'esperta prevede che il virus circolerà ancora di più in inverno, dato che la vita si sposterà di nuovo al chiuso e «l'immunità nella popolazione è diminuita».

Stadler presiede il comitato scientifico che fornisce consulenza sul Covid al Consiglio federale, succeduto alla Task Force per il Covid.

Le conseguenze a lungo termine non sono ancora chiare

Le persone anziane e quelle con un sistema immunitario indebolito avrebbero un rischio maggiore di un decorso grave della malattia. Per tutti gli altri, l'infezione è solitamente meno pericolosa. «Ma sappiamo ancora poco sulle conseguenze a lungo termine. Ad esempio, quanto spesso compaiono i sintomi post-Covid dopo un'infezione ripetuta», sottolinea Stadler.

L'esperta non crede che gli ospedali in inverno rischieranno di trovarsi in uno stato di emergenza. Ma il personale ospedaliero non può stare del tutto tranquillo. Il sistema svizzero «è concepito in modo tale che le cose possono diventare difficili in inverno. Non abbiamo un sistema sanitario che lascia sempre un ampio margine di miglioramento, che costerebbe molto», dice Stadler.

In inverno circolano l'influenza e altri virus respiratori, e da qualche anno si è aggiunto anche il Covid, che pone ulteriori esigenze al personale ospedaliero.

«Finché non emergerà un nuovo virus, una variante completamente nuova, le unità di terapia intensiva non saranno più sull'orlo del baratro», prevede Stadler.

Se avete dei sintomi, uscite solo con la mascherina

Il suo consiglio: «Se avete dei sintomi, restate a casa!». Non importa «se avete il Covid, l'influenza o un altro virus».

Chiunque debba uscire nonostante sia malato dovrebbe indossare una mascherina protettiva FFP2.