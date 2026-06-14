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Arrestate sei persone Salta da un ponte senza imbracatura, ragazza muore in Brasile

SDA

14.6.2026 - 12:13

Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media. (Foto simbolica)
Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media. (Foto simbolica)
Keystone

Una ragazza è morta in Brasile dopo essere stata accidentalmente gettata nel vuoto senza imbracatura di sicurezza durante un'attività di bungee jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo.

Keystone-SDA

14.06.2026, 12:13

14.06.2026, 12:24

La vittima, di 21 anni, si era affidata a una società privata per provare l'esperienza, ma gli istruttori avrebbero dato il segnale di saltare senza aver fissato correttamente l'attrezzatura.

La Polizia militare ha arrestato sei persone collegate all'evento e il Consiglio comunale ha annunciato un'azione legale contro il governo federale per negligenza nella supervisione del ponte. Il salto è stato effettuato da un viadotto alto tra i 30 e i 35 metri, popolare nella regione per attività avventurose e sport estremi.

Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media: si sentono le urla dei presenti che si accorgono della corda mancante proprio mentre la giovane è in caduta libera.

Testimoni e membri dell'organizzazione hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma l'équipe medica giunta sul posto ha constatato il decesso per traumi multipli.

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