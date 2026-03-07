Salvataggio spettacolare vicino a Verona: una lupa era rimasta bloccata in un canale

Una giovane lupa è rimasta bloccata in un canale vicino a Verona, esausta e in balia della corrente. È quindi stata messa in atto una spettacolare operazione di salvataggio da parte dei vigili del fuoco e dei veterinari.
A S. Giovanni Lupatoto, nei pressi di Verona, una giovane lupa è rimasta bloccata in un canale artificiale, senza riuscire a liberarsi da sola a causa della forte corrente.
L'animale, come riportano i Vigili del fuoco in un post su X, si era rifugiato sul pilone di una passerella.
Sono dunque intervenuti dapprima sedandola, per poi recuperare il canide, che per finire è stato affidato ai veterinari.