Salvataggio spettacolare vicino a Verona: una lupa era rimasta bloccata in un canale

Aveva trovato rifugio sul pilone di una passerella, dopo esser finita in un canale artificiale: salvata dai #vigilidelfuoco una lupa in pericolo a S. Giovanni Lupatoto.

Una volta sedata, la squadra in assetto di soccorso fluviale ha recuperato l’animale per poi affidarlo ai… pic.twitter.com/Twxne5G8EQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 4, 2026

Una giovane lupa è rimasta bloccata in un canale vicino a Verona, esausta e in balia della corrente. È quindi stata messa in atto una spettacolare operazione di salvataggio da parte dei vigili del fuoco e dei veterinari.

A S. Giovanni Lupatoto, nei pressi di Verona, una giovane lupa è rimasta bloccata in un canale artificiale, senza riuscire a liberarsi da sola a causa della forte corrente.

L'animale, come riportano i Vigili del fuoco in un post su X, si era rifugiato sul pilone di una passerella.

Sono dunque intervenuti dapprima sedandola, per poi recuperare il canide, che per finire è stato affidato ai veterinari.