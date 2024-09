Salve di cannone per re Carlo III, a due anni dalla morte di Elisabetta II e della sua ascesa al trono. Keystone

Salve di cannone, risuonate a fine mattina a partire da Londra, all'ombra di Buckingham Palace, hanno suggellato oggi il rito dell'anniversario dell'ascesa al trono del 75enne Carlo III, divenuto re l'8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II.

L'omaggio festivo al monarca è stato fatto il giorno dopo, di lunedì, come tradizione vuole quando l'anniversario cade di domenica. Carlo, in ogni modo, si trova in queste settimane in Scozia per le abituali vacanze familiari estive dei reali britannici (vacanze che Elisabetta soleva trascorrere nell'amata residenza di Balmoral, dove è tra l'altro spirata).

In Scozia Carlo ha commemorato ieri in forma privata, come di consueto, l'anniversario della morte di sua madre, salvo un'uscita pubblica per assistere con la regina Camilla in una chiesetta locale a una messa di suffragio.

Per Carlo III, l'ultimo anno è stato segnato da dati positivi sulla tenuta del consenso popolare complessivo fra i britannici verso la monarchia, ultimi sondaggi alla mano; ma anche da sfide non facili: dalla diagnosi di cancro fatta a lui, e resa pubblica a gennaio con un atto senza precedenti (malattia da cui appare in via di ripresa sul fronte del ritorno all'attività ufficiale), a quella che ha poi riguardato la 42enne principessa Kate, consorte del suo primogenito ed erede al trono William.

Domenica i 40 anni di Harry

Intanto domenica prossima scoccherà pure la data del 40esimo compleanno di Harry, secondogenito di Carlo e della defunta Lady Diana, che il principe ribelle dovrebbe trascorrere per conto suo, nell'autoesilio americano, con la moglie Meghan, duchessa di Sussex, e i principini Archie e Lilibet. Ma che gli varrà comunque – come vari media britannici e internazionali sottolineano da mesi – lo sblocco di un'ulteriore, sostanziosa quota d'eredità prevista al compimento di questa età dalla bisnonna.

Altri 5 milioni di sterline, secondo la ripartizione del patrimonio personale della popolare Queen Mother di Elisabetta – morta ultracentenaria nel 2002 – che ella volle lasciare in parti diseguali ai pronipoti: privilegiando il cadetto rispetto a William, a cui sarebbero spettate altre entrate in veste di erede al trono.

