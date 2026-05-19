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Pompieri al lavoro Brucia un'abitazione a San Gallo: nove feriti e due dispersi

SDA

19.5.2026 - 09:35

Circa 80 pompieri sono stati chiamati all'intervento.
Circa 80 pompieri sono stati chiamati all'intervento.
Keystone

Una casa plurifamiliare è stata completamente distrutta dalle fiamme nelle prime ore di oggi a San Gallo. Nove persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, mentre altri due residenti risultano al momento dispersi.

Keystone-SDA

19.05.2026, 09:35

19.05.2026, 09:42

Le forze di intervento sono tuttora al lavoro sul posto.

Poco dopo le 3.30, indica in una nota la polizia cantonale, la centrale ha ricevuto la segnalazione in merito all'incendio di un'abitazione in Heiligkreuzstrasse. All'interno dell'immobile, interamente preda del fuoco, sono stati trovati 19 abitanti.

Sette persone hanno riportato ferite lievi e due gravi: tutte sono state trasportate all'ospedale. Sono in corso le indagini per rintracciare le ultime due che mancano all'appello.

Durante le operazioni di spegnimento, affidate a un'ottantina di pompieri, gran parte dell'edificio è crollata. I danni materiali sono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi. La polizia non si sbilancia sulle cause del rogo, che sono al vaglio degli inquirenti.

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