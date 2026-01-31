Indagini in corsoSan Gallo, 26enne trovata morta in un appartamento
31.1.2026 - 13:37
Ieri mattina, in seguito a una chiamata di emergenza, i servizi di soccorso di San Gallo hanno trovato una donna morta in un appartamento. Le circostanze del decesso della 26enne svizzera sono oggetto di un'indagine.
31.01.2026, 13:37
La centrale di intervento ha ricevuto la chiamata verso le 6h30, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sangallese.
Le forze dell'ordine hanno poi arrestato un cittadino eritreo di 28 anni residente nel canton San Gallo, che era presente nell'appartamento al momento del ritrovamento della vittima.
La polizia cantonale, sotto la direzione della procura, ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause e le circostanze esatte del fatto di sangue, viene ancora precisato.