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Calcio Coppa Svizzera: 20'000 tifosi assistono alla vittoria del San Gallo sulla Marktplatz

SDA

24.5.2026 - 17:27

La folla di tifosi a San Gallo.
La folla di tifosi a San Gallo.
Keystone

Circa 20'000 tifosi hanno assistito oggi, domenica, sui maxi-schermi installati alla Marktplatz di San Gallo alla vittoria della Coppa Svizzera da parte della loro squadra.

Keystone-SDA

24.05.2026, 17:27

24.05.2026, 17:32

I bianco-verdi hanno sconfitto lo Stade Lausanne-Ouchy 3-0, nonostante l'espulsione del portiere sangallese Lukas Watkowiak al 44° minuto.

Dopo il fischio finale, in città è esplosa una gioia incontenibile. I festeggiamenti sono destinati a durare a lungo: il Comune ha infatti autorizzato una notte di festa libera.

Diverse strade del centro sono chiuse al traffico. Con l'arrivo della squadra atteso in serata, la polizia stima una presenza fino a 60'000 persone tra strade e vicoli, secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS.

Calcio. Il San Gallo vince la Coppa Svizzera

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