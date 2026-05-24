La folla di tifosi a San Gallo. Keystone

Circa 20'000 tifosi hanno assistito oggi, domenica, sui maxi-schermi installati alla Marktplatz di San Gallo alla vittoria della Coppa Svizzera da parte della loro squadra.

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I bianco-verdi hanno sconfitto lo Stade Lausanne-Ouchy 3-0, nonostante l'espulsione del portiere sangallese Lukas Watkowiak al 44° minuto.

Dopo il fischio finale, in città è esplosa una gioia incontenibile. I festeggiamenti sono destinati a durare a lungo: il Comune ha infatti autorizzato una notte di festa libera.

Diverse strade del centro sono chiuse al traffico. Con l'arrivo della squadra atteso in serata, la polizia stima una presenza fino a 60'000 persone tra strade e vicoli, secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS.