Presidenza svizzera Cassis apre a San Gallo la sua prima conferenza OSCE sull'antisemitismo

SDA

9.2.2026 - 17:19

Il ticinese durante l'incontro con la stampa che ha chiuso la prima giornata dell'evento.
Il ticinese durante l'incontro con la stampa che ha chiuso la prima giornata dell'evento.
Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha aperto oggi a San Gallo la prima conferenza nel quadro della presidenza annuale della Svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Keystone-SDA

09.02.2026, 17:19

09.02.2026, 17:25

L'evento, della durata di due giorni, è incentrato sulla lotta all'antisemitismo.

«Dover convocare un simile incontro a più di 80 anni dalla Shoah è profondamente preoccupante», ha dichiarato Cassis nel suo discorso inaugurale. «L'odio persiste e si sta nuovamente trasformando in violenza e orrore, come abbiamo visto su una spiaggia australiana in dicembre (il riferimento è all'attentato di Bondi Beach, che ha fatto 16 morti, n.d.r.) e come sperimentiamo quotidianamente in tutti i nostri Paesi», ha continuato il ministro degli esteri, citando pure l'aggressione a un ebreo ortodosso della scorsa settimana a Zurigo.

Il crescente numero di episodi di questo genere nello spazio pubblico evidenzia il bisogno di agire, ha detto Cassis. L'odio inizia con le parole, con la stigmatizzazione e con l'indifferenza, motivo per cui è necessario intervenire tempestivamente, ha avvertito.

Clima inaccettabile

Il ticinese si è in seguito presentato davanti alla stampa, accompagnato dalla vice primo ministro del Liechtenstein Sabine Monauni, dal segretario di Stato presso il Ministero federale per gli affari europei e internazionali dell'Austria Sepp Schellhorn e dalla consigliera di Stato sangallese Laura Bucher.

L'intolleranza, ha messo in risalto Cassis rivolgendosi ai media, è in aumento non solo per quanto riguarda la comunità ebraica. Un clima generale di instabilità sta fomentando il risentimento verso i gruppi percepiti come diversi, ha affermato, definendo tutto ciò come «inaccettabile». Il consigliere federale, reduce dai viaggi a Kiev e Mosca, ha ribadito come questi sentimenti siano alla base delle guerre.

Focus su giovani

L'obiettivo della conferenza di San Gallo, città con una lunga tradizione di dialogo interreligioso, è comprendere meglio la spirale che porta all'intolleranza e alla discriminazione, per poter contrastare con maggiore efficacia l'odio che ne deriva, precisa in una nota diffusa a margine dell'evento il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L'attenzione si concentra in particolare sulla prevenzione tra i giovani, esposti alla violenza online.

La giornata odierna è stata dedicata allo scambio politico ad alto livello, si legge nel comunicato. Nelle discussioni successive, a porte chiuse, gli esperti parleranno degli approcci preventivi, delle attuali minacce nonché delle possibilità di intervento politico.

Istruzione e sport

Tra i principali temi trattati figurano l'istruzione e il dialogo, la protezione delle comunità colpite e lo sport quale spazio di inclusione e di sensibilizzazione. I dibattiti mirano a tradurre gli impegni già assunti dagli Stati partecipanti dell'OSCE – in particolare quelli sanciti nella dichiarazione sull'antisemitismo del 2014, adottata sotto la precedente presidenza svizzera – in misure concrete e orientate alla pratica.

Cassis, che oggi si è pure intrattenuto bilateralmente con Monauni e Schellhorn, ha infine ricordato che l'incontro di San Gallo è il primo di una serie di conferenze internazionali che si terranno nella Confederazione per celebrare la presidenza elvetica dell'OSCE nel 2026. La prossima è in agenda al CERN di Ginevra nel mese di maggio.

