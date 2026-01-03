  1. Clienti privati
Traffico stradale Almeno 15 km di coda al portale sud della galleria del San Gottardo

SDA

3.1.2026 - 17:55

Un sabato di rientri e di lunghe code al Gottardo (foto d'archivio).
sda

Il traffico di ritorno dal Ticino e dall'Italia ha causato anche oggi, sabato, lunghi tempi di attesa al portale sud della galleria del San Gottardo. In serata, la coda di veicoli ha raggiunto i 15 km.

Keystone-SDA

03.01.2026, 17:55

Gli automobilisti hanno quindi impiegato circa 2 ore e 30 minuti in più rispetto al tempo necessario per percorrere il tratto autostradale tra Biasca e Airolo in situazione di traffico normale, ha comunicato il Touring Club Svizzero (TCS) sulla piattaforma X.

Già a metà dicembre l'Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva avvertito della possibilità di ingorghi durante le festività e aveva invitato gli automobilisti a non abbandonare l'autostrada nemmeno in caso di code e restrizioni al traffico.

