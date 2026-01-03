Un sabato di rientri e di lunghe code al Gottardo (foto d'archivio). sda

Il traffico di ritorno dal Ticino e dall'Italia ha causato anche oggi, sabato, lunghi tempi di attesa al portale sud della galleria del San Gottardo. In serata, la coda di veicoli ha raggiunto i 15 km.

Gli automobilisti hanno quindi impiegato circa 2 ore e 30 minuti in più rispetto al tempo necessario per percorrere il tratto autostradale tra Biasca e Airolo in situazione di traffico normale, ha comunicato il Touring Club Svizzero (TCS) sulla piattaforma X.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Biasca e Airolo traffico congestionato, traffico bloccato per 15 km, ritardi fino a 2 ore e 30 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) January 3, 2026

Già a metà dicembre l'Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva avvertito della possibilità di ingorghi durante le festività e aveva invitato gli automobilisti a non abbandonare l'autostrada nemmeno in caso di code e restrizioni al traffico.