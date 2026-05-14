Gli ingorghi dell'Ascensione continuano: già 10 km di coda al portale nord del Gottardo

Il traffico in direzione sud per il weekend dell'Ascensione continua sulle strade, in particolare sull'A2 e attraverso il tunnel del San Gottardo.
Alle 09:20 di oggi, giovedì, il TCS segnala già una coda di 10 km all'imbocco nord. Gli automobilisti devono quindi attendere più di un'ora e 40 minuti prima di poter entrare nel tunnel.
La colonna di auto era frammentata in diversi tratte tra Erstfeld e Goeschenen (UR).
Rallentamenti e code sull’A2 si verificano anche tra le uscite di Chiasso e la dogana di Chiasso-Brogeda verso l’Italia.
Già nella giornata di ieri, mercoledì, le colonne al portale urano del traforo si erano estese fino a raggiungere i nove km.