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Traffico stradale Gli ingorghi dell'Ascensione continuano: già 10 km di coda al portale nord del Gottardo

Swisstxt

14.5.2026 - 09:25

Gli ingorghi per il fine settimana dell'Ascensione continuano (foto d'archivio).
Gli ingorghi per il fine settimana dell'Ascensione continuano (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il traffico in direzione sud per il weekend dell'Ascensione continua sulle strade, in particolare sull'A2 e attraverso il tunnel del San Gottardo.

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SwissTXT, Redazione blue News

14.05.2026, 09:25

14.05.2026, 09:35

Alle 09:20 di oggi, giovedì, il TCS segnala già una coda di 10 km all'imbocco nord. Gli automobilisti devono quindi attendere più di un'ora e 40 minuti prima di poter entrare nel tunnel.

La colonna di auto era frammentata in diversi tratte tra Erstfeld e Goeschenen (UR).

Rallentamenti e code sull’A2 si verificano anche tra le uscite di Chiasso e la dogana di Chiasso-Brogeda verso l’Italia.

Già nella giornata di ieri, mercoledì, le colonne al portale urano del traforo si erano estese fino a raggiungere i nove km.

Strade. Traffico da bollino rosso sulla A2 alla vigilia dell'Ascensione

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Gli ingorghi dell'Ascensione continuano: già 10 km di coda al portale nord del Gottardo

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