  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incendio Le fiamme devastano il centro storico di San Salvador, cinque morti

SDA

14.2.2026 - 08:11

San Salvador è la capitale dello stato di El Salvador. (Foto d'archivio)
San Salvador è la capitale dello stato di El Salvador. (Foto d'archivio)
Keystone

Un violento incendio ha colpito il cuore del centro storico di San Salvador, causando la morte di cinque persone e riducendo in cenere un patrimonio architettonico di oltre un secolo.

Keystone-SDA

14.02.2026, 08:11

14.02.2026, 09:34

Le fiamme, divampate con rapidità, hanno avvolto diverse abitazioni e veicoli, distruggendo completamente una struttura storica che rappresentava un pezzo fondamentale della memoria della capitale salvadoregna.

Il bilancio delle vittime è salito tragicamente a cinque nelle ultime ore, dopo il ritrovamento di altri corpi tra le macerie. I vigili del fuoco hanno lottato a lungo per domare il rogo, che ha generato una densa colonna di fumo visibile da tutta la città e ha minacciato di estendersi agli edifici circostanti.

Oltre alla perdita di vite umane, la comunità piange la scomparsa di un edificio simbolico, testimone di oltre cento anni di storia locale. Le autorità hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare le cause del disastro, mentre è stato attivato un piano di assistenza per le famiglie colpite che hanno perso la casa e i propri beni.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché
Caos a Cortina, la sfida di curling fra Canada e Svezia finisce quasi in rissa

Altre notizie

Ecco quando. Incendio a Crans-Montana, la procura italiana incontrerà quella vallesana

Ecco quandoIncendio a Crans-Montana, la procura italiana incontrerà quella vallesana

Incendio. Decine di persone omaggiano le vittime di Crans-Montana nei pressi del bar

IncendioDecine di persone omaggiano le vittime di Crans-Montana nei pressi del bar

Finta attività finanziaria. Truffavano in Svizzera e a Messina, sequestrati 1,3 milioni di euro

Finta attività finanziariaTruffavano in Svizzera e a Messina, sequestrati 1,3 milioni di euro