Svizzera La sanguinerola è stata eletta pesce dell'anno 2026

SDA

14.1.2026 - 12:01

Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco
Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco
Keystone

La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) ha eletto la sanguinerola pesce dell'anno 2026. Molto diffusa in Svizzera – la si trova in gran numero in alcuni laghi di montagna – è tuttavia scomparsa da molti corsi d'acqua.

Keystone-SDA

14.01.2026, 12:01

14.01.2026, 12:16

Il motivo di questa sparizione è dovuto al fatto che contrariamente a quanto si pensasse in passato non esiste una sola specie di sanguinella, ma almeno quattro diverse con differenti esigenze a livello di habitat, indica la FSP in un comunicato odierno.

Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco: il pesce di colore bruno è molto apprezzato dai pescatori in quanto costituisce un'importante fonte di cibo per i pesci predatori come le trote o i lucci.

La FSP sottolinea che secondo le conoscenze attuali, le quattro specie di questo piccolo pesce che vivono in Svizzera sono la sanguinerola italiana, francese, del Danubio e di lago. Come detto ognuna di esse è adatta a un habitat specifico, dal ruscello di sorgente al grande lago prealpino.

Questa distinzione non è stata fatta per lungo tempo: «Specie che non conosciamo ancora rischiano di scomparire perché non ne comprendiamo le esigenze e non siamo quindi in grado di proteggerle adeguatamente!», scrive la FSP.

