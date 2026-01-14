Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco Keystone

La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) ha eletto la sanguinerola pesce dell'anno 2026. Molto diffusa in Svizzera – la si trova in gran numero in alcuni laghi di montagna – è tuttavia scomparsa da molti corsi d'acqua.

Keystone-SDA SDA

Il motivo di questa sparizione è dovuto al fatto che contrariamente a quanto si pensasse in passato non esiste una sola specie di sanguinella, ma almeno quattro diverse con differenti esigenze a livello di habitat, indica la FSP in un comunicato odierno.

Nei laghi di montagna la sanguinerola può essere osservata facilmente in branco: il pesce di colore bruno è molto apprezzato dai pescatori in quanto costituisce un'importante fonte di cibo per i pesci predatori come le trote o i lucci.

La FSP sottolinea che secondo le conoscenze attuali, le quattro specie di questo piccolo pesce che vivono in Svizzera sono la sanguinerola italiana, francese, del Danubio e di lago. Come detto ognuna di esse è adatta a un habitat specifico, dal ruscello di sorgente al grande lago prealpino.

Questa distinzione non è stata fatta per lungo tempo: «Specie che non conosciamo ancora rischiano di scomparire perché non ne comprendiamo le esigenze e non siamo quindi in grado di proteggerle adeguatamente!», scrive la FSP.