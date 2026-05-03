Questo borgo simbolo delle Dolomiti sta facendo di tutto per allontanare i turisti!

Un villaggio in Alto Adige limita l'accesso. suedtirol-tirol.com

La celebre cornice dolomitica attira visitatori da tutto il mondo. Ma ora il paese vinicolo di Santa Maddalena corre ai ripari. Nuove misure puntano a contenere il turismo di massa.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Santa Maddalena, piccolo paese della Val di Funes in Alto Adige, introduce nuove restrizioni per limitare l’afflusso di turisti attirati dalla celebre chiesetta con le Dolomiti sullo sfondo.

Tra maggio e novembre i visitatori giornalieri non potranno più accedere direttamente al villaggio in auto o in bus, mentre i pullman dovranno prenotare online e pagare 250 euro di parcheggio.

Le misure arrivano dopo i primi tentativi del 2023, rivelatisi poco efficaci contro il turismo di massa e i disagi denunciati dagli abitanti. Mostra di più

In Alto Adige, un piccolo villaggio della Val di Funes ha deciso di reagire al crescente afflusso di turisti.

Da anni, Santa Maddalena attira sempre più visitatori da ogni parte del mondo, desiderosi di scattare fotografie davanti alla celebre chiesetta con le Dolomiti sullo sfondo.

Ora le autorità intervengono con nuove misure. Come riportato dal portale «t-Online», tra maggio e novembre due barriere limiteranno in futuro l’accesso a Santa Maddalena.

I turisti non potranno più raggiungere direttamente il paese in auto o in bus. Chi vorrà ammirare il celebre scorcio dovrà camminare per circa 15 minuti.

Residenti e ospiti degli hotel potranno invece continuare a passare, riferisce il quotidiano «Der Standard».

In futuro il parcheggio costerà 250 euro

Saranno inoltre impiegati due addetti ai parcheggi, incaricati di gestire il traffico e respingere i veicoli quando i posti saranno esauriti. Aumentano anche le tariffe: il costo del parcheggio passerà dagli attuali 10 a 15 euro.

Per i bus turistici sono previste regole particolarmente severe. Il parcheggio costerà 250 euro e dovrà essere prenotato in anticipo online. Secondo la «Süddeutsche Zeitung», ogni giorno potranno entrare nel villaggio al massimo quattro autobus.

Il paesaggio che tutti vogliono vedere a Santa Maddalena. IMAGO/Zoonar

A visitare la valle sono soprattutto turisti provenienti da Paesi asiatici. In Giappone, Corea del Sud e Cina, l’immagine della chiesetta davanti alle montagne è particolarmente popolare sui social media. Si ipotizza che una campagna pubblicitaria di un’azienda cinese abbia contribuito a rendere lo scorcio famoso in tutto il mondo.

Prime misure già nel 2023

Un abitante del posto ha descritto la situazione alla «Süddeutsche Zeitung»: nei mesi di maggio, giugno e ottobre arrivano fino a otto bus di turisti al giorno.

«Corrono nell’erba alta, vanno verso i masi e si siedono sulle panchine. Ci entrerebbero persino in casa e nella stalla, se non avessimo il nostro cane da guardia».

Già nel 2023 Santa Maddalena aveva introdotto prime misure, tra cui tariffe di parcheggio più elevate e cartelli di divieto. Ma queste iniziative hanno avuto scarso effetto.

Per questo le autorità hanno ora deciso di adottare regole molto più rigide, con l’obiettivo di limitare l’afflusso.