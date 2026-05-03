Questo borgo simbolo delle Dolomiti sta facendo di tutto per allontanare i turisti!

I turisti non potranno più raggiungere direttamente il paese in auto o in bus. Chi vorrà ammirare il celebre scorcio dovrà camminare per circa 15 minuti.
Residenti e ospiti degli hotel potranno invece continuare a passare, riferisce il quotidiano «Der Standard».
In futuro il parcheggio costerà 250 euro
Saranno inoltre impiegati due addetti ai parcheggi, incaricati di gestire il traffico e respingere i veicoli quando i posti saranno esauriti. Aumentano anche le tariffe: il costo del parcheggio passerà dagli attuali 10 a 15 euro.
Per i bus turistici sono previste regole particolarmente severe. Il parcheggio costerà 250 euro e dovrà essere prenotato in anticipo online. Secondo la «Süddeutsche Zeitung», ogni giorno potranno entrare nel villaggio al massimo quattro autobus.
A visitare la valle sono soprattutto turisti provenienti da Paesi asiatici. In Giappone, Corea del Sud e Cina, l’immagine della chiesetta davanti alle montagne è particolarmente popolare sui social media. Si ipotizza che una campagna pubblicitaria di un’azienda cinese abbia contribuito a rendere lo scorcio famoso in tutto il mondo.
Prime misure già nel 2023
Un abitante del posto ha descritto la situazione alla «Süddeutsche Zeitung»: nei mesi di maggio, giugno e ottobre arrivano fino a otto bus di turisti al giorno.
«Corrono nell’erba alta, vanno verso i masi e si siedono sulle panchine. Ci entrerebbero persino in casa e nella stalla, se non avessimo il nostro cane da guardia».